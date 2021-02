Gigi Becali a primit o OFERTA pentru unul dintre cei mai buni jucatori ai sai! Darius Olaru, dorit la un club din afara! Care a fost reactia patronului

Darius Olaru (22 ani) este unul dintre cei mai importanti jucatori din echipa lui Gigi Becali.

Tanarul jucator a inscris golul victoriei in meciul cu Chindia, aducand si primele trei puncte ros-albastrilor dupa trei meciuri consecutive in care au pierdut. Olaru a fost decisiv, bifand astfel a patra reusita din acest sezon.

Fostul mijlocas al lui Gaz Metan Medias putea pleca in iarna de la FCSB. Patronul Becali ar fi primit o oferta din Rusia, de la Krasnodar, dupa cum a dezvaluit George Florescu. Cu toate astea, finantatorul nu a fost de acord sa isi vanda unul dintre cei mai importanti jucatori.

"Este un jucator tehnic, care simte foarte bine mingea. Poate sa fie o optiune pentru nationala. Tinand cont de nivelul la care se afla el, cred ca poate face fata acolo.

Citisem ca a avut oferte din Europa, chiar si de la Krasnodar. Am sursele mele, nu e oficiala informatia, dar asta stiu. Se pare ca FCSB nu a vrut sa il dea. Cu siguranta ca Darius si-a aratat valoarea, si-a ajutat echipa si cu Chindia Targoviste. Olaru, chiar si cand nu se afla in prim-plan isi ajuta echipa", a spus Florescu pentru Look Sport.

Darius Olaru este unul dintre cei mai bine cotati fotbalisti de la FCSB, cu o cota de doua milioane de euro conform Transfermarkt.