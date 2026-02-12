Lupta la titlu din acest sezon în Anglia s-a redus la duelul dintre Arsenal și Manchester City, iar „cetățenii” își fac deja planurile pentru a domina stagiunea viitoare. După ce au investit sume considerabile în ferestrele recente de transferuri, aducându-i luna trecută pe Marc Guehi în centrul apărării și pe Antoine Semenyo pentru a întări flancurile ofensive, campioana Angliei a identificat punctul nevralgic al echipei.

Poziția de fundaș dreapta este considerată cea mai vulnerabilă în acest moment pe Etihad. Deși Matheus Nunes, reprofilat din mijlocaș central, a arătat progrese, Guardiola caută o soluție naturală și de top pentru acest post. Ținta principală a devenit Wesley, brazilianul de 22 de ani care a impresionat în Serie A.

Profit dublu pentru italieni

Interesul lui City pentru Wesley a apărut încă de la începutul lunii ianuarie. Brazilianul a ajuns la AS Roma vara trecută, pentru 25 de milioane de euro, după ce a strălucit la Flamengo și la Campionatul Mondial al Cluburilor. Impactul său în Italia a fost imediat, iar evoluțiile sale i-au adus debutul în naționala Braziliei în 2025, strângând deja cinci selecții.

Publicația braziliană Netfla scrie că mutarea s-ar putea concretiza rapid, City fiind gata să ofere o sumă care ar dubla investiția romanilor după un singur sezon.

„După transferul la Roma anul trecut, Wesley a excelat în echipa italiană, stârndind interesul lui Pep Guardiola. Managerul lui City este un fan al stilului de joc al fundașului și crede că poate fi esențial pentru planurile de viitor ale echipei”, a notat sursa citată.

Deși AS Roma ar prefera să nu vândă un jucător cheie atât de repede, perspectiva unui profit rapid de 25 de milioane de euro ar putea fi decisivă, oferindu-i antrenorului Gian Piero Gasperini fonduri pentru a întări mai multe poziții. Dacă transferul se realizează, Wesley ar putea fi jucătorul lui Manchester City în vara anului 2026.