Nerazzurrii sunt pe primul loc în Serie A, cu 58 de puncte, la opt peste AC Milan. În etapa a 25-a, Inter primește vizita lui Juventus, sâmbătă, de la ora 21:45, într-un duel care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea Derby d’Italia, fostul mijlocaș Gaby Mudingayi, care a evoluat și pentru Inter, a vorbit despre impactul lui Chivu la echipă.

„Chivu știe să scoataă în e vidență calitățile fiecărui jucător”

„Chivu demonstrează că este un mare motivator și știe să scoată în evidență calitățile fiecărui jucător. Dimarco are o tehnică foarte fină. Evoluțiile lui se datorează și libertății pe care i-o oferă antrenorul. Nu este legat strict de scheme sau de o poziție fixă. Este un jucător complet și poate oferi și mai mult”, a spus Mudingayi, citat de todomercatoweb.

Belgianul consideră că Inter are forța să meargă până la capăt și în Liga Campionilor. „Este una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dubla este la îndemână, dar nu va fi simplu. Pe hârtie, Inter este favorită și trebuie să evite orice pas greșit în tur.”

Despre meciul cu Juventus, fostul internațional este optimist: „Este un duel special. Inter are avantajul terenului propriu și o victorie ar apropia echipa de titlu. Văd un 2-1 pentru Inter.”

Gaby Mudingayi a jucat la Inter în perioada 2012-2014, după experiențe la Torino, Lazio și Bologna. 17 apariții a strâns acesta în tricoul echipei din „Orașul Modei”.