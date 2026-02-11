GALERIE FOTO Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac” Gimnastica
La 1,55 m înălțime, Madison „Mady” Harvey face spectacol în gimnastică.

unh wildcatsMadison HarveyUniversitatea din New Hampshire
Sportiva născută pe 18 mai 2006, în Freeland, Michigan, Madison Harvey este una dintre revelațiile echipei feminine de gimnastică a Universității din New Hampshire (UNH Wildcats), în sezonul 2025-2026.

Studentă în anul doi, Mady își dorește să devină medic în medicina sportivă. A fost a cincea în clasă la absolvirea liceului, într-o promoție de 130 de elevi, și membră a National Honor Society. 

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă

Specialitatea ei este bârnă. În ianuarie 2026 a obținut 9.925 la un concurs cu Air Force, Iowa State și Bridgeport, cel mai mare scor al carierei. 

A urmat un 9.875 cu Towson și Yale și un 9.850 cu Temple, rezultate care i-au adus mai multe victorii consecutive la acest aparat. 

La sărituri a atins 9.825, iar la paralele 9.800. În primul sezon universitar a primit distincția EAGL Rookie Specialist of the Week.

„Iubesc ceea ce fac. Iubesc atmosfera de familie și cât de unită este comunitatea. Îmi place și campusul, este foarte frumos”, a spus Mady pentru site-ul oficial UNH.

UNH Wildcats evoluează în NCAA Division I și face parte din East Atlantic Gymnastics League.

Echipa concurează în Lundholm Gymnasium și are o tradiție care datează din 1965. În 2025, programul s-a clasat pe locul 51 la nivel național.

