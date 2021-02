A facut Becali schimbare dupa ce l-a auzit pe comentatorul meciului?! Discutie incredibila in direct intre Ilie Dumitrescu si Narcis Raducan: "A auzit Gigi ca el e capat la fiecare faza si asta si-a zis!"

Introdus pe teren la pauza, Alex Buziuc a rezistat in teren doar o jumatate de ora.

Atacantul de 26 de ani i-a lasat locul in teren pe finalul jocului cu Chindia lui Ante Vukusic. Ilie Dumitrescu si Narcis Raducan, prezenti in studioul Digisport pentru a analiza partida, sunt siguri ca Becali a facut schimbarea. Cei doi au cazut de acord ca o remarca facut de unul dintre comentatorii postului TV l-a facut sa reactioneze 'tactic' in timpul jocului.



Dialogul dintre Ilie Dumitrescu si Narcis Raducan:

Ilie Dumitrescu: O sa dea Petrea un raspuns. Te gandesti... Probabil ca, na, a contat si chestia asta, ca a spus comentatorul ca Buziuc e capat la fiecare faza de atac.

Narcis Raducan: Un termen nefericit al comentatorului.

Ilie Dumitrescu: Nici Tanase nu se simte confortabil, nici Coman... ei nu sunt atacanti. Le place sa intre pe spatii, sa fie cu fata la poarta. N-a fost planul tactic asta cu schimbarea, dar stii cum e... cand tu decizi, poti sa faci orice. Asta nu e o mutare de antrenor. Eu nu faceam asta niciodata. Ne uitam la exemple: intra un jucator si intra foarte bine... Nu faci schimbarea aia dupa 30 de minute. Copilul ala e.... La regula U21, jucatorii sunt pregatiti, stiu ca vor fi schimbati repede. Aici nu mai ai ce sa faci, la Buziuc. Cand semnezi cu FCSB, trebuie sa iei in calcul si astfel de situatii.