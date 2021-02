Ce vraji tactice a mai facut Becali?! :)) 3 jucatori SCHIMBATI pe pozitii! S-a razgandit Gigi in ultima clipa, dupa ce l-a auzit pe Ilie Dumitrescu la TV?!

Becali a facut mai multe improvizatii in primul 11 al FCSB pentru meciul cu Chindia.

Pe foaia de meci, 3 dintre cei 4 fundasi au aparut in afara pozitiilor de baza. Astfel, mijlocasii defensivi Nedelcu si Ovidiu Popescu au fost trecuti fundas central, respectiv fundas dreapta, in timp ce Harut, jucat de cele mai multe ori in dreapta la Botosani, Timisoara si in nationala U21, a fost dus in centru. De altfel, Harut a fost trecut pe reconversie profesionala de Becali inca din momentul transferului de la Botosani. Incurajat de Croitoru si Iftime, care au spus ca Harut poate juca fara probleme aparator central, Becali l-a tras in mijlocul defensivei.

Cu cateva minute inainte de FCSB - Chindia, Ilie Dumitrescu a comentat la Digisport asezarea tactica a FCSB si a sugerat ca Harut ar trebui sa joace in dreapta: "Acolo a confirmat la U21, eu acolo l-as vedea!"

La startul jocului, pe gazon, asezarea FCSB a fost schimbata fata de cea de pe foaie. Harut a aparut in dreapta, in timp ce Ovidiu Popescu a jucat central.