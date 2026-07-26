Sparta Praga a obţinut serviciile atacantului norvegian Jonatan Braut Brunes, vărul vedetei de la Manchester City, Erling Haaland.

Sparta Praga l-a transferat pe Jonatan Braut Brunes de la echipa poloneză Raków Częstochowa.

Jonatan Braut Brunes a fost transferat de Sparta Praga

Sparta a anunţat sâmbătă că prolificul atacant în vârstă de 25 de ani, care a marcat 40 de goluri în toate competiţiile din ultimii doi ani, a semnat un contract pe mai mulţi ani.

Înainte de cei doi ani petrecuţi la Raków, Brunes a jucat pentru Leuven în Belgia şi pentru cluburile norvegiene de primă ligă Stromsgodset şi Lillestrøm.

Detaliile financiare ale transferului său la Sparta nu au fost dezvăluite, dar, potrivit presei poloneze, clubul a plătit o sumă de 6 milioane de euro.

News.ro.