Naţionala de handbal feminin U18 a României a încheiat sâmbătă, la Piteşti, participarea la Trofeul Carpaţi, cu două victorii şi o remiză în faţa echipelor Tunisia, Japonia şi Egipt.

Tricolorele mici vor participa, între 29 iulie – 9 august, la Campionatul Mondial, găzduit de ţara noastră.

Rezultatele României la Trofeul Carpați

Sâmbătă, în ultima zi a turneului amical de la Piteşti, România a remizat cu Egipt, scor 20-20 (12-9).

Rezultatele complete ale Trofeului Carpaţi, desfăşurat între 23-25 iulie, sunt: Japonia - Egipt 26-33, România - Tunisia 37-33, Egipt - Tunisia 28-24, România - Japonia 33-27, Japonia - Tunisia 38-30 şi România - Egipt 20-20.

România şi Egipt încheie neînvinse, cu câte 5 puncte, urmate de Japonia 2 şi Tunisia 0.

”✨S-a încheiat Trofeul Carpați NIRO U18 Feminin!

Rezultatele ultimei zile:

🇯🇵 Japonia 🆚 Tunisia 🇹🇳 38-30

🇷🇴 România 🆚 Egipt 🇪🇬 20-20

🏆 Clasament final:

Locul 1 - Egipt 🇪🇬

Locul 2 - România 🇷🇴

Locul 3 - Japonia 🇯🇵

Locul 4 - Tunisia 🇹🇳

Premii individuale:

Cel mai bun portar: Elena Alexandra Coșerea Pîtiu (România)

Cel mai bun apărător: Diana Sălăjan (România)

Golgheter: Ouni Nour (Tunisia)

MVP: Mura Hina (Japonia)

📍 Ne revedem în perioada 29 iulie - 9 august, la IHF Women’s Youth World Championship 2026”, a postat la final Federația Română de Handbal.

Urmează Mondialul: tricolorele, în grupă cu China, Kazahstan și Uruguay

Ediţia a 11-a a Campionatului Mondial este găzduită de Piteşti, Mioveni, Râmnicu Vâlcea şi Craiova, între 29 iulie - 9 august.

La start sunt 32 de echipe, iar România va juca în grupa F, cu China, Kazahstan şi Uruguay.