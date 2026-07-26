Naţionala de handbal feminin U18 a României a încheiat sâmbătă, la Piteşti, participarea la Trofeul Carpaţi, cu două victorii şi o remiză în faţa echipelor Tunisia, Japonia şi Egipt.
Tricolorele mici vor participa, între 29 iulie – 9 august, la Campionatul Mondial, găzduit de ţara noastră.
Rezultatele României la Trofeul Carpați
Sâmbătă, în ultima zi a turneului amical de la Piteşti, România a remizat cu Egipt, scor 20-20 (12-9).
Rezultatele complete ale Trofeului Carpaţi, desfăşurat între 23-25 iulie, sunt: Japonia - Egipt 26-33, România - Tunisia 37-33, Egipt - Tunisia 28-24, România - Japonia 33-27, Japonia - Tunisia 38-30 şi România - Egipt 20-20.
România şi Egipt încheie neînvinse, cu câte 5 puncte, urmate de Japonia 2 şi Tunisia 0.
”✨S-a încheiat Trofeul Carpați NIRO U18 Feminin!
Rezultatele ultimei zile:
🇯🇵 Japonia 🆚 Tunisia 🇹🇳 38-30
🇷🇴 România 🆚 Egipt 🇪🇬 20-20
🏆 Clasament final:
Locul 1 - Egipt 🇪🇬
Locul 2 - România 🇷🇴
Locul 3 - Japonia 🇯🇵
Locul 4 - Tunisia 🇹🇳
Premii individuale:
Cel mai bun portar: Elena Alexandra Coșerea Pîtiu (România)
Cel mai bun apărător: Diana Sălăjan (România)
Golgheter: Ouni Nour (Tunisia)
MVP: Mura Hina (Japonia)
📍 Ne revedem în perioada 29 iulie - 9 august, la IHF Women’s Youth World Championship 2026”, a postat la final Federația Română de Handbal.
Urmează Mondialul: tricolorele, în grupă cu China, Kazahstan și Uruguay
Ediţia a 11-a a Campionatului Mondial este găzduită de Piteşti, Mioveni, Râmnicu Vâlcea şi Craiova, între 29 iulie - 9 august.
La start sunt 32 de echipe, iar România va juca în grupa F, cu China, Kazahstan şi Uruguay.