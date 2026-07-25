Dacia Duster a primit un upgrade serios în 2026! Cum arată și cât costă modelul ”unic pe piață”

Dacia a introdus în gama Duster motorizarea hybrid-G 150 4x4, una dintre cele mai importante îmbunătățiri primite de SUV-ul românesc. Mașina are tracțiune integrală, cutie automată și poate funcționa atât cu benzină, cât și cu GPL, motiv pentru care Dacia susține că noul sistem de propulsie este ”unic pe piață”.

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Foto: Dacia

Din punct de vedere estetic, noul Duster păstrează designul actualei generații, cu semnătura luminoasă în forma literei ”Y”, protecții generoase și un aspect robust. Versiunile Journey și Extreme primesc însă tapițerii și jante noi.

Dacia susține că modelul este ”unic pe piață” în ideea în care reunește trei tehnologii: propulsie hibridă, alimentare cu benzină și GPL și tracțiune integrală.

Motorul termic pune în mișcare roțile din față, în timp ce un motor electric acționează puntea din spate atunci când este nevoie de mai multă aderență. Sistemul dezvoltă aproximativ 150 CP, iar șoferul are la dispoziție șase moduri de rulare, inclusiv Snow, Mud/Sand și Lock.

Duster hybrid-G 150 4x4 are două rezervoare de câte 50 de litri, unul pentru benzină și unul pentru GPL. Cu ambele pline, Dacia anunță o autonomie de până la 1.500 de kilometri.

Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 10,2 secunde și poate atinge 180 km/h.

În România, versiunea Expression are un preț de listă de aproximativ 27.550 de euro, cu TVA inclus. Suma crește în funcție de echipare și dotările alese.