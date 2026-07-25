Doi jucători de la FCSB, OUT: ”Nu e simplu deloc”

La conferința de presă premergătoare confruntării de la Miercurea Ciuc, Marius Baciu a vorbit, printre altele, și despre două absențe. E vorba despre Eddy Gnahore, adus în aceasă vară din postura de jucător liber de contract de la Dinamo, și Ofri Arad.

Gnahore a bifat o repriză joi seară, cu FK Auda, în prima manșă din turul 2 preliminar UEFA Europa Conference League, în timp ce Ofri Arad a fost indisponibil și pentru duelul cu letonii, cât și pentru meciul cu FC Argeș din prima rundă a noului sezon.

Marius Baciu: ”Gnahore are o lovitură / Ofri rămâne acasă și de data asta”

”Gnahore are o lovitură, va rămâne acasă. Are un program special de recuperare, un program pe care îl face cu preparatorul fizic. Nu e ușor, prima dată trebuie să recuperăm jucătorii, nu avem încă un lot foarte numeric, mai sunt fotbaliști de pus la punct fizic, nu e simplu deloc. Nici Ofri Arad nu o să fie, o să rămână acasă și de data asta.

Nu i-am avut încă pe toți de când ne-am întors din vacanță, nu suntem toți, dar în următoarele două săptămâni o să fie altfel. Avem niște principii clare, am insistat pe partea de organizare a jocului, ușor, ușor o să ne recăpătăm ideile de echipă care vrea posesia. Ne-a ieșit, dar nu tot timpul”, a spus Baciu la conferința de presă.

Csikzereda - FCSB va avea loc pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro duminică seară, de la 20:30.

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