Liber de contract după ce a antrenat-o ultima oară pe Unirea Slobozia, cu care a retrogradat în Liga 2, Niculescu este cu ochii pe mișcările pe care le fac echipele ”cu pretenții” din campionatul nostru și se declară impresionat de calitățile lui Denis Drăguș.

Atacantul de 27 de ani este dorit insistent de Gigi Becali la FCSB. Drăguș și-ar fi dat acordul pentru a semna cu fosta campioană, iar acum se așteaptă ca acesta să-și rezolve problemele în Turcia pentru a se putea transfera în România.

Claudiu Niculescu: ”Drăguș este un atacant cu calități excepționale”

Transferat de Trabzonspor în 2024, Drăguș nu a impresionat la fosta campioană din Superlig, motiv pentru care a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep. Niculescu crede că un transfer al său la FCSB ar reprezenta o lovitură pentru echipa lui Gigi Becali.

„Aștept de la Drăguș foarte mult, este un atacant cu calități excepționale. Da, l-aș vedea, deși eu cred că este un jucător care ar putea juca într-un campionat mult mai puternic decât Turcia.

De ce nu s-a întâmplat asta sau de ce nu se întâmplă, doar el știe, dar ar fi un transfer extraordinar pentru FCSB dacă ar reuși să-l aducă în campionatul intern, cu siguranță pot să se întărească foarte tare”, a spus Claudiu Niculescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Obiectivul atacantului la Trabzonspor

Potrivit publicației Takagazete, internaționalul român dorește să rămână la actuala sa formație. „Denis Drăguș nu ia în calcul să plece de la Trabzonspor”, a notat sursa citată. Mai mult, jurnaliștii turci au scris că fotbalistul „a refuzat toate ofertele pentru a rămâne la Trabzonspor”.

În prezent, atacantul se află alături de gruparea turcă în cantonamentul de pregătire din Austria. Scopul său imediat este să îi demonstreze antrenorului Fatih Tekke că merită să fie menținut în lotul primei echipe pentru stagiunea care urmează.