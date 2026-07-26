Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au marcat pentru Dinamo, în timp ce Steven Nsimba a punctat pentru olteni.

Pentru Dinamo a fost prima victorie în acest sezon de Superliga României, după 0-1 în prima etapă cu Petrolul Ploiești

În această etapă, Universitatea Craiova a menajat mai mulți jucători în vederea returului cu Levski Sofia din UEFA Champions League. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0

Mario Felgueiras, directorul sportiv de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după această partidă și se gândește deja la meciul din Champions League cu Levski.

Printre altele, fostul portar a anunțat că toți jucătorii din lotul lui Felipe Coelho ar putea fi de vânzare în această perioadă de mercato.

”Toți jucătorii de la Universitatea Craiova sunt de vânzare”

„Ăsta este fotbalul. Am pierdut 1-5. Sunt trei puncte pierdute. Este o înfrângere dureroasă, dar mergem mai departe. Avem un meci important miercuri și mergem să câștigăm. Acesta este fotbalul. Mergem mai departe. Nu știu dacă a contat că am jucat la mijlocul săptămânii.

Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci. Asta este mentalitatea noastră. Din păcate, nu am reușit. Ideea noastră a fost să câștigăm. Asta este ideea noastră oriunde mergem. Ne cerem scuze suporterilor pentru că a fost o înfrângere dureroasă și știm foarte bine ce înseamnă pentru suporterii noștri. La fotbal este frumos că avem mereu meciul următor să demonstrăm.

(...)

Nu știu nimic de Al Hamlawi. E normal că este abordat, normal că există interes după sezonul pe care l-a făcut. În momentul de fașă mi-a cerut să vină la meci și mă bucur. Asta contează. Are o accidentare mică. Toată lumea e de vânzare la Craiova. Toată lumea are un preț. Chiar și tu, nu? (n.r. râde). Asta este treaba patronului, nu mă bag eu aici”, a spus Felgueiras, după meci.

Dinamo - Universitatea Craiova 5-1! Șocul rundei: ”câinii” au dat de pământ cu campioana

Meciul s-a disputat pe arena ”Arcul de Triumf” din București și a început cum nu se putea mai rău pentru olteni. Alberto Soro a fost cel care a deschis scorul în minutul 8, iar Alexandru Musi a dublat avantajul gazdelor după ce Armstrong a profitat de o gafă a lui Webster.

Același Musi putea duce scorul la 3-0 în minutul 41, dar reușita sa a fost anulată pentru un henț, după arbitrajul video. În minutul 45+6, oltenii au rămas în zece după ce Badelj l-a faultat pe Musi în preajma careului, din postura de ultim apărător.

Oltenii au început bine repreiza secundă și au redus din diferență în inferioritate numerică, în minutul 50, prin Steven Nsimba, dar bucuria echipei lui Coelho nu a durat mult. Pop a restabilit diferența de două goluri în minutul 59, iar Cîrjan (76, penalty) și Pascual (90+2) au stabilit scorul final: 5-1 pentru Dinamo!