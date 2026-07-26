Cuvântul controversat pe care l-a folosit Florin Prunea pentru a-l caracteriza pe Alaa Bellaarouch, portarul lui Dinamo

Englezul Anthony Joshua l-a învins pe albanezul Kristian Prenga prin KO după două minute şi 43 de secunde din runda a doua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Superdome din Jeddah (Arabia Saudită).

Deşi era marele favorit, a fost totuşi la un pas de a fi învins încă din prima rundă.

Încă de la început, Joshua s-a arătat ofensiv, dar, după 30 de secunde, un uppercut cu dreapta l-a trimis la podea! S-a ridicat imediat zâmbind şi, după ce a fost numărat până la „8”, a revenit în luptă. Prenga a încercat să pună capăt luptei, iar englezul s-a trezit din nou în dificultate, continuând totuşi să zâmbească. Părea să-şi fi revenit, dar a căzut din nou, de data aceasta fără să fi fost lovit, şi nu a fost numărat. Însă Prenga a continuat atacul, iar Joshua a atins scurt cu un genunchi solul, arbitrul numărându-l din nou.

O victorie care nu inspiră încredere

În runda a doua, cu o combinaţie stânga-dreapta, Joshua l-a lovit puternic pe albanez, care s-a prăbuşit, arbitrul portorican Luis Pabon numărându-l „10”.

„Aş dori să-i mulţumesc călduros lui Kristian Prenga pentru lupta bună pe care a dus-o”, a comentat Joshua în ring, la finalul victoriei sale. „Este un tip puternic şi cred că promotorul meu, Eddie Hearn, vrea să-l semneze acum! Are un viitor strălucit”.

Joshua (37 de ani, 114 kg, 30 de victorii, dintre care 27 prin KO, 4 înfrângeri) îl va înfrunta acum pe compatriotul său Tyson Fury într-un derby al foştilor campioni mondiali la categoria grea în luna noiembrie, probabil la Wembley.

Joshua, care revenea în ring după accidentul de maşină suferit pe 29 decembrie în Nigeria – în care prietenii şi colegii săi de echipă, Latif Ayodele şi Sina Ghami, şi-au pierdut viaţa –, nu a reuşit să inspire prea multă încredere: „Victoria mea a însemnat mai mult decât forţa de lovire. A fost spiritul lui Latif şi al lui Ghami”.

Prenga (35 de ani, 118 kg, 1,96 m, 20 de victorii, acum 2 înfrângeri) avea, desigur, doar o singură înfrângere la activ şi îşi obţinuse toate victoriile înainte de limită, dar nu se confruntase niciodată cu un adversar de valoare.