FOTO ȘI VIDEO Anthony Joshua l-a făcut KO pe Kristian Prenga în runda a doua

Anthony Joshua l-a făcut KO pe Kristian Prenga în runda a doua Box
SPORT.RO
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Box: Anthony Joshua l-a învins pe albanezul Kristian Prenga prin KO în runda a doua. VIDEO.

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Anthony Joshua l-a făcut KO pe Kristian Prenga în runda a doua / Imago Images

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Englezul Anthony Joshua l-a învins pe albanezul Kristian Prenga prin KO după două minute şi 43 de secunde din runda a doua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Superdome din Jeddah (Arabia Saudită).

Deşi era marele favorit, a fost totuşi la un pas de a fi învins încă din prima rundă.

Încă de la început, Joshua s-a arătat ofensiv, dar, după 30 de secunde, un uppercut cu dreapta l-a trimis la podea! S-a ridicat imediat zâmbind şi, după ce a fost numărat până la „8”, a revenit în luptă. Prenga a încercat să pună capăt luptei, iar englezul s-a trezit din nou în dificultate, continuând totuşi să zâmbească. Părea să-şi fi revenit, dar a căzut din nou, de data aceasta fără să fi fost lovit, şi nu a fost numărat. Însă Prenga a continuat atacul, iar Joshua a atins scurt cu un genunchi solul, arbitrul numărându-l din nou.

O victorie care nu inspiră încredere

În runda a doua, cu o combinaţie stânga-dreapta, Joshua l-a lovit puternic pe albanez, care s-a prăbuşit, arbitrul portorican Luis Pabon numărându-l „10”.

„Aş dori să-i mulţumesc călduros lui Kristian Prenga pentru lupta bună pe care a dus-o”, a comentat Joshua în ring, la finalul victoriei sale. „Este un tip puternic şi cred că promotorul meu, Eddie Hearn, vrea să-l semneze acum! Are un viitor strălucit”.

Joshua (37 de ani, 114 kg, 30 de victorii, dintre care 27 prin KO, 4 înfrângeri) îl va înfrunta acum pe compatriotul său Tyson Fury într-un derby al foştilor campioni mondiali la categoria grea în luna noiembrie, probabil la Wembley.

Joshua, care revenea în ring după accidentul de maşină suferit pe 29 decembrie în Nigeria – în care prietenii şi colegii săi de echipă, Latif Ayodele şi Sina Ghami, şi-au pierdut viaţa –, nu a reuşit să inspire prea multă încredere: „Victoria mea a însemnat mai mult decât forţa de lovire. A fost spiritul lui Latif şi al lui Ghami”.

Prenga (35 de ani, 118 kg, 1,96 m, 20 de victorii, acum 2 înfrângeri) avea, desigur, doar o singură înfrângere la activ şi îşi obţinuse toate victoriile înainte de limită, dar nu se confruntase niciodată cu un adversar de valoare. 

Usyk prezent pentru a-l susţine pe Joshua

„Toate contractele pentru meciul cu Fury sunt semnate”, a confirmat Eddie Hearn. ”Şi ca să vorbim despre acest meci de revenire de la Djedda, Anthony a trebuit să dea dovadă de multă tărie, atât înainte, cât şi în timpul acestuia. Nimeni nu-şi poate imagina prin ce a trecut. Iar în prima rundă, am crezut că s-a întors prea devreme. Dar avea nevoie de box pentru a-l ajuta să depăşească această tragedie. Acest lucru i-a permis să se concentreze în timp ce trecea prin atâta suferinţă şi durere. Este un om puternic şi îi place să-şi rezolve problemele singur. Nu spun că este modul corect, dar acesta este felul lui”, a adăugat Hearn.

Noul său prieten, ucraineanul Alexandre Usyk, se afla la marginea ringului din Jeddah pentru a-l încuraja, dar nu şi Fury, el însuşi învingător al polonezului Mariusz Wach prin abandon la anunţarea rundei a opta, cu o zi înainte, la Pattaya (Thailanda).

Usyk, alături de care Joshua s-a antrenat în Ucraina şi în Spania, are la activ două victorii la puncte împotriva englezului, ultima dată în august 2022, chiar în acest Superdome.

Un francez figura pe programul de la Djeddah, Lenny Patrach. Boxerul de categorie semigrea din Béziers (20 de ani, 8 victorii, un egal, acum o înfrângere) a fost învins prin KO în runda a doua de ucraineanul Alexandre Khyzhniak (30 de ani, 1,80 m, acum 2 victorii prin KO, 0 înfrângeri), campion olimpic în 2024 la categoria 75 kg.

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