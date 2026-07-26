Florin Prunea (57 de ani), fost portar al lui Dinamo și al echipei naționale, l-a analizat pe Alaa Bellaarouch (24 de ani), noul portar al „câinilor”.
Florin Prunea, verdict despre Alaa Bellaarouch
Prunea s-a arătat impresionat de agilitatea lui Bellaarouch, motiv pentru care l-a comparat cu o maimuță.
Fostul internațional a subliniat că intenția sa a fost să îl laude pe portarul lui Dinamo, nu să îi adreseze o insultă rasistă.
„Dinamo a câștigat toate duelurile până acum. Crețu a jucat bine. Nu-l jignesc, dar maimuța asta, în sensul bun, Bellaarouch… Ați văzut cum este? Zici că este «arc». Dinamo este o echipă atât de concentrată astăzi…”, a declarat Florin Prunea, la televiziunea Digi Sport, după Dinamo - Universitatea Craiova 5-1.
Caseta meciului
- Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia (Benavides 80'), Pascual, Stoinov, Opruţ (Răzvan Radu 87') - Alberto Soro, Armstrong (Tarbă 65'), Mărginean, Cîrjan (Cr. Mihai 88') - Al. Pop (Hintsa 64'), A. Musi. Antrenor: Nuno Campos
- Universitatea Craiova: R. Sava - Al. Creţu, Stevanovic, Badelj - Samuel Teles, T. Băluţă (Cicâldău 69'), Mekvabishvili (Bancu 46'), Webster (Carlos Mora 37') - D. Matei (Băsceanu 66'), Nsimba, Etim (Tavares 46'). Antrenor: Filipe Coelho
- Au marcat: Soro 8', Musi 29', Al. Pop 59', Cîrjan 76' (pen), Pascual 90+2' / Nsimba 50'
- Cartonaşe galbene: D. Irimia 32', Armstrong 36' / Bancu 86'
- Cartonaş roşu: Juraj Badelj (Universitatea Craiova) min. 45+6'
- Arbitri: Istvan Kovacs - Marius Marica, Ferencz Tunyogi
- Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Sebastian Gheorghe