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Florin Prunea (57 de ani), fost portar al lui Dinamo și al echipei naționale, l-a analizat pe Alaa Bellaarouch (24 de ani), noul portar al „câinilor”.

Florin Prunea, verdict despre Alaa Bellaarouch

Prunea s-a arătat impresionat de agilitatea lui Bellaarouch, motiv pentru care l-a comparat cu o maimuță.

Fostul internațional a subliniat că intenția sa a fost să îl laude pe portarul lui Dinamo, nu să îi adreseze o insultă rasistă.

„Dinamo a câștigat toate duelurile până acum. Crețu a jucat bine. Nu-l jignesc, dar maimuța asta, în sensul bun, Bellaarouch… Ați văzut cum este? Zici că este «arc». Dinamo este o echipă atât de concentrată astăzi…”, a declarat Florin Prunea, la televiziunea Digi Sport, după Dinamo - Universitatea Craiova 5-1.

Caseta meciului