Clubul de sub Tâmpa a anunțat transferurile lui Bogdan Rusu și Rareș Enceanu, doi fotbaliști cu trecut la FCSB.

Alături de ei au mai semnat Alexandru Mateiu, Andrei Lascu și Lucian Dumitriu, iar în lot se regăsește și experimentatul Gicu Grozav.

Bogdan Rusu, dat afară de FCSB printr-un mesaj pe WhatsApp

Bogdan Rusu a ajuns la FCSB în vara lui 2022, după ce Gigi Becali l-a transferat de la CS Mioveni, impresionat de evoluțiile sale din Superliga.