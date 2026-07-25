Clubul de sub Tâmpa a anunțat transferurile lui Bogdan Rusu și Rareș Enceanu, doi fotbaliști cu trecut la FCSB.
Alături de ei au mai semnat Alexandru Mateiu, Andrei Lascu și Lucian Dumitriu, iar în lot se regăsește și experimentatul Gicu Grozav.
Bogdan Rusu, dat afară de FCSB printr-un mesaj pe WhatsApp
Bogdan Rusu a ajuns la FCSB în vara lui 2022, după ce Gigi Becali l-a transferat de la CS Mioveni, impresionat de evoluțiile sale din Superliga.
Atacantul a bifat 13 meciuri oficiale pentru roș-albaștri, dintre care opt în preliminariile Conference League, însă nu a reușit să înscrie și nu s-a impus în primul „11”.
Despărțirea a venit după doar câteva luni și a fost una neobișnuită. În ianuarie 2023, conducerea FCSB i-a transmis printr-un mesaj pe WhatsApp că nu mai intră în planurile echipei și că trebuie să se prezinte la formația secundă. Rusu a refuzat și a preferat să își rezilieze contractul.
Rareș Enceanu, al mare pariu necâștigător pentru Gigi Becali
La Corona a ajuns și Rareș Enceanu. Format la FC Brașov, el debuta în Liga 1 la doar 17 ani, iar în 2015 FCSB a plătit aproximativ 300.000 de euro pentru transferul său.
Mijlocașul nu a reușit însă să confirme așteptările și a mai evoluat ulterior la FC Voluntari, FC Brașov, FC Argeș, Steaua și FC Bihor.