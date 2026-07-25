Marius Baciu lămurește situația lui Denis Drăguș la FCSB

Denis Drăguș rămâne pe lista de transferuri a roș-albaștrilor, patronul echipei vizând un împrumut al internaționalului român de la Trabzonspor. Înaintea duelului cu Csikszereda din campionat, Marius Baciu a detaliat modul în care l-ar integra pe fotbalistul de 27 de ani în lotul actual.

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Strategia pentru formula de start

Tehnicianul de 51 de ani a transmis că nu deține informații despre o finalizare iminentă a negocierilor, însă a subliniat că o eventuală sosire a lui Drăguș nu va însemna scoaterea automată a altor fotbaliști din schemă. Soluția propusă de banca tehnică este rotația jucătorilor.

„Deocamdată nu știu nimic de Drăguș, eu cel puțin aștept să văd când vine la antrenament, dacă va fi să fie. Competiția e foarte lungă, poate să joace și atacant, și în stânga. Nu trebuie să scot pe cineva, unul poate să joace un meci, altul alt meci. Vedem și cu Tavi, pot să joace și simultan. Eu aș vrea să am problema asta, să am jucători valoroși și să nu știu pe cine să aleg”, a explicat Marius Baciu la conferința de presă.

FCSB luptă în momentul de față pe mai multe fronturi, motiv pentru care Baciu susține că nu intenționează să se bazeze pe un singur nucleu de 11 jucători.

„Nu mai există azi titulari și rezerve. Trebuie să jucăm toți, să găsim un lot echilibrat, să avem jucători buni și foarte buni”, a mai spus principalul roș-albaștrilor.

Csikszereda - FCSB se joacă duminică, de la ora 20:30, în etapa a doua din Superliga. Meciul va putea fi urmărit LIVE TEXT pe SPORT.RO.