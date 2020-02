Incepe REVOLUTIA la FCSB! Bogdan Vintila schimba sistemul: "Vom trece la aceasta formula!" Cum ataca ros-albastrii lupta la titlu

Bogdan Vintila a anuntat schimbari la echipa dupa ultima infrangere.

Dupa infrangerea cu 2-1 in deplasare la Dinamo, Bogdan Vintila a anuntat ca echipa sa va juca un alt sistem in meciurile viitoare. Antrenorul a anuntat ca este inca in cautarea formulei potrivite, dar odata cu sosirea lui Adrian Petre la echipa va trece la un sistem cu atacant clasic.

"Adi Petre va fi integrat usor usor in cadrul echipei. E nevoie de un atacant, da. Suntem in cautarile formulei potrivite.

Cu venirea lui Adi Petre vom trece la un sistem cu atacantul central de profil si Gnohere daca se pregateste cum trebuie s-ar putea sa apara si el", a spus Bogdan Vintila dupa infrangerea cu Dinamo.