Becali a dat lovitura cu el! Ce suma a platit antrenorul FCSB pentru Adi Petre! Anunt de ULTIMA ORA

Cati bani a platit Gigi Becali pentru Adrian Petre.

Adrian Petre a venit in tara pentru a semna contractul cu FCSB. Ajuns in 2017 la Esbjerg de la UTA Arad, romanul in varsta de 22 de ani s-a inteles cu FCSB si va juca pentru ros-albastri pentru urmatorul sezon si jumatate. Conform surselor www.sport.ro, Petre va incasa pentru inceput 15.000 de euro lunar, devenind astfel unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti ai FCSB.

Potrivit Digisport, Gigi Becali a platit 500 de mii de euro pentru a-l transfera pe Adi Petre, ci nu un milion de euro cum se auzea initial. Acesta va semna un contract pentru un an si jumatate cu ros-albastrii.