ULTIMA ORA | Vestea la care nu se astepta nimeni! Ce facut Negoita cu o zi inainte de derby-ul dintre Dinamo si FCSB! Anuntul momentului

Veste mare pentru dinamovisti cu doar o zi inainte de derby.

A venit ziua mareului derby dintre Dinamo si FCSB, un derby care anunta spectacol atat pe teren cat si in tribune. FCSB are nevoie de victorie pentru a se apropia de CFR in cursa pentru titlu, in schimb ce Dinamo va juca pentru a 3-a oara in play-out, insa o victorie in fata marii rivale ar insemna enorm atat pentru club cat si pentru suporteri.

Ieri, cu doar o zi inainte de derby, jucatorii dinamovisti au primit salariul pe luna decembrie, anunta cei de la Fanatik. Daca initial, Ionut Negoita, a spus ca nu se va mai implica financiar la echipa, se pare ca acesta a decis sa le plateasca un salariu restant jucatorilor, astfel ca acestia au ramas doar cu restantele salariale din luna ianuarie. In urma cu doua saptamani, Dinamo a anuntat prin intermediul unui comunicat ca prima suma donata de catre suporteri, mai exact 400.000 de lei, va fi impartita pentru a achita o parte dintre salariile fotbalistilor.

Dinamo - FCSB, este in aceasta seara, de la ora 20:00, pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro