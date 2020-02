Andrei Sin a deschis scorul in derby-ul cu FCSB in minutul 37. Fotbalistul a inscris cu o executie fantastica din lovitura libera. Mingea a ajuns direct in vinclu, iar Balgradean a ramas fara replica.

Andrei Sin nu mai jucase un meci oficial din luna august. Fotbalistul a ajuns titular in partida cu FCSB in urma eliminarii lui Lukas Skovajsa din meciul cu FC Voluntari.