În repezeala de a marginaliza și demoniza cluburile deținute de stat, o bună parte din lumea fotbalului românesc s-a agățat, de ani buni, de argumentul că Europa nu agreează acest tip de organizare. Că UEFA, for suprem în fotbalul continental, nu acceptă cluburile finanțate de instituții publice.

Că fotbalul, sport rege, puternic și popular, e musai să-și ducă crucea și să se susțină din investiții private; că statul trebuie să folosească în cu totul alte domenii banul muncit al cetățeanului. Cel mult să-l investească, dar și aici cu măsură, eventual prin referendum, în infrastructură sportivă.

Liga 1, competiția unde doar șase din 16 echipe sunt private!

Doar că UEFA a publicat recent un raport amănunțit despre finanțarea cluburilor din Europa. Un demers în care au fost analizate peste 700 de cluburi, toate de primă divizie, de pe continent, în sezonul 2022-2023. Practic, UEFA a răspuns detaliat la întrebările care îi răscolesc dintotdeauna pe români: „Câți bani? De unde vin? Cum e la alții?”.

Rezultatele sunt copleșitoare, mai ales pentru capitaliștii și antreprenorii înnăscuți care susțin ideea că fotbalul ar trebui să trăiască din bani privați. În România, potrivit UEFA (VEZI GALERIE FOTO), numai 38% dintre cluburile din Liga 1 sunt private! Mai exact, șase din 16. Liga 1 a avut venituri de 90 de milioane de euro, mai zice UEFA, însă 11 din 16 cluburi au încheiat anul financiar pe bilanț negativ.

„Schema” cu asociația

Atunci, restul de 62% dintre cluburile din Liga 1 sunt finanțate de stat? Și da, și nu. UEFA face distincție între cluburile 100% private, cele de stat și asociațiile sportive. Concret, în Liga 1, în 2022-2023, au existat două cluburi de drept public. Adică de stat. Unele pe care FRF, care funcționează după legi proprii și le interzice în prima ligă, efectiv nu le-a văzut!

Apoi, potrivit UEFA, mai sunt cluburile organizate ca asociații. Pe hârtie, aceste asociații primesc bani din diverse surse, sponsorizări, dar și fonduri publice. Lucrurile diferă de la o țară la alta, dar în România știm bine „schema”: primăriile și consiliile județene se deghizează sub o umbrelă privată, de unde pompează bani în echipele locale. Tot bani de la stat, sub o altă formă de organizare, una pe care UEFA o cunoaște și de-asta nici nu o consideră privată.

Cluburile de drept public sunt acceptate în prima ligă

Dar asta nu e nici pe departe cea mai „gravă problemă”. UEFA însăși arată, în același raport, că 6% dintre cluburile studiate, adică 43 la număr, sunt finanțate de stat! Practic, un sfert dintre ligile din Europa au cel puțin un club care aparține instituțiilor publice. Sigur, se cade să ne uităm și de unde provin aceste cluburi. Kazahstan, Rusia și Belarus sunt campioane, dar acest curent nu e doar „apanajul” țărilor din afara Uniunii Europene, cum s-a tot rostogolit prin România.

Polonia, Bulgaria sau Ungaria nu doar că sprijină această practică, dar nu le-au interzis acestor cluburi să promoveze și să evolueze pe prima scenă. Cum nici UEFA însăși nu are „vreun dinte” împotriva cluburilor publice, așa cum propovăduiesc pe la TV tot felul de patroni cu interese ascunse. Câtă vreme totul este legal și nu contravine cu legea europeană a concurenței neloiale, aceste entități sportive sunt binevenite în competițiile continentale.

Cazul Steaua, greu de explicat

Cu alte cuvinte, dacă o echipă precum Steaua, finanțată de MApN, câștigă Cupa României, a doua zi are drept de joc în preliminariile Europa League. Nu există nicio restricție în acest sens, de nicăieri, așa cum a recunoscut inclusiv președintele FRF, Răzvan Burleanu.

În schimb, Steaua, în forma de azi, nu are și drept de joc în prima ligă din România. Țară unde, după cum am văzut, se mai strecoară, cum-necum, doar cluburile de drept public care au calitatea că nu sunt Steaua. O situație dificil de înțeles și de explicat, mai ales când corul național îndeamnă să ne aliniem cu ceea ce vedem prin Europa. Tocmai am văzut.