"Nu am mai auzit in Europa asa ceva!" Ce ii REPROSEAZA Gigi Becali lui Vintila, despre care declara ca ramane la FCSB pana la MOARTE

Gigi Becali a vorbit la Digi Sport despre infrangerea suferita cu Dinamo, dar si despre jocul slab al echipei. Patronul ros-albastrilor, care a declarat in numeroase randuri ca Bogdan Vintila va ramane pana la moarte la echipa, a avut sa ii reproseze ceva antrenorului.



"Vintila ramane cu mine pana la moarte, el ramane la FCSB. Asta nu inseamna ca nu ii reprosez. Eu nu am auzit in Europa ca o echipa sa fie tare peste o luna, o saptamana. Cum? Coman nu poate face un dribling, Morutan nu poate da o pasa", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

