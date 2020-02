"Am facut multa lume fericita! Suporterii ne-au impins de la spate" Dusan Uhrin, in extaz dupa victoria in fata rivalilor de la FCSB! Ce spune antrenorul

Dinamo s-a impus in derby-ul Romaniei cu scorul de 2-1. Antrenorul dinamovistilor, Dusan Uhrin, s-a aratat foarte bucuros dupa victoria echipei sale si crede ca suporterii au avut o mare contributie la rezultat.

"Ma bucur mult ca am castigat, am facut multa lume fericita. Suporterii au fost fantastici, ne-au impins de la spate si ne-au ajutat sa invingem. Nu am salvat sezonul in aceasta seara pentru ca nu am ajuns in play-off, dar e o victorie importanta. Sin a executat loviturile libere foarte bine si la antrenamente. A facut un meci bun. Ne-am concetrat foarte bine in fiecare moment al jocului. Nu sunt foarte multumit de faza de atac, dar e bine ca am castigat. A trebuit sa inlocuiesc niste jucatori foarte repede si stiam ca Lazar va intra bine in meci. E pacat ca nu mai jucam inca 2 meciuri cu FCSB in play-off pentru ca am vazut ce inseamna un asemenea meci. Am fost foarte ingrijorat in ceea ce il priveste pe Perovic...sper sa fie totul bine. Pe National Arena vin mai multi oameni si putem juca un fotbal mai bun. Am vrut sa castig un derby, ultimul a fost egal", a spus Uhrin pentru digisport.