Andrei Sin nu mai jucase de 6 luni, dar a marcat un gol FABULOS cu FCSB! "Am exersat la antrenament"

Andrei Sin n-a mai jucat de 185 de zile pentru Dianmo, insa a fost decisiv in derby de Romania, el reusind un gol de generic din lovitura libera, direct in vinclu. Dinamovistul a spus ca a exersat la antrenament executia si ca e foarte bucuros de victorie.

"Ma bucur ca am reusit sa marchez in aceasta partida importanta cu FCSB si sunt bucuros pentru victorie. Am exersat la antrenament, dar ma bucur ca mi-a iesit intr-un meci oficial. Am trecut printr-o perioada mai grea, n-am activat timp de sase luni, mi-a fost greu.

Am aflat cu trei zile inainte ca voi juca, m-am pregatit din punct de vedere psihic. Este cea mai importanta victorie pentru noi. Ne-am mobilizat si am demonstrat că avem valoare", a spus Sin.