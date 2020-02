Cate bilete s-au vandut pana in acest moment la derby! LIVERPOOL VINE LA MECI sa-i vada bijuteriile lui Becali! Cluburile care-si trimit oameni in Romania sa-i vada pe Coman si Man

Urmarim si comentam impreuna Dinamo - FCSB, de la ora 20:00, in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro

Update 11:52: Pana in acest moment s-au vandut 24 de mii bilete! Organizatorii estimeaza ca pana la ora partidei vor fi vandute 30 de mii



Update 11:40: Cum vor arata echipamentele celor doua echipe si ce mesaj a transmis Ionel Danciulescu



Update 11:23: Handablistii de la Dinamo vor fi prezenti in PCH. Galeria "cainilor" se va intalni la Mega Mall, in timp ce Peluza Nord FCSB se va intalnii la Piata Muncii



Update: 11:21: Jandarmeria Romana a emis un comunicat prin care anunta ca vor asigura siguranta desfasurarii optime a acestui derby in tribune.



Cu ocazia partidei de fotbal dintre F.C. DINAMO Bucuresti si FCSB, care se va disputa duminica, 16 februarie a.c., incepand cu ora 20.00, pe stadionul Arena Nationala, Jandarmeria Capitalei va asigura masurile de ordine si siguranta publica pentru buna desfasurare a acestei competitii sportive, deplasarea in conditii de siguranta a suporterilor, precum si pentru mentinerea unui climat de siguranta la nivelul Capitalei.

Jandarmii bucuresteni vor actiona la nivelul Capitalei pentru asigurarea ordinii publice in imediata apropiere a Arenei Nationale, precum si pe traseele de deplasare ale suporterilor, cu scopul prevenirii aparitiei unor incidente de natura sa afecteze climatul de ordine si siguranta publica.

Din punct de vedere al desfasurarii competitiei sportive, precizam urmatoarele:

– Accesul spectatorilor in stadion se va face incepand cu ora 18.00 doar pe baza de bilete si invitatii, iar pentru a evita aglomeratia in jurul punctelor de intrare in stadion, recomandam suporterilor sa vină din timp, incepand cu ora deschiderii portilor de acces;

– Accesul suporterilor echipei F.C. DINAMO Bucuresti se va face doar prin intrarile situate pe Bd-ul Pierre de Coubertin si strada Maior Coravu, în timp ce intrarea din Bd-ul Basarabia va fi rezervată suporterilor echipei FCSB.

– Recomandam suporterilor sa nu se implice in incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii si linistii publice, delimitandu-se de orice forma de violenta verbala sau fizica ce ar putea conduce la manifestari violente.

– Spectatorii nu au voie să introduca în stadion bauturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune in pericol securitatea participantilor la aceasta competitie sportiva. Este interzisa afisarea de inscriptii care incita la ura nationala, rasiala, de clasa ori religioasa, la discriminari de orice fel si la violenta.

In conformitate cu Legea 4 din 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, intrarea in stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor si protectia arbitrilor, indrumarea si supravegherea publicului in stadion se realizeaza de catre agenti ai societatii de paza si protectie, contractata de organizator.

Update: 11:12: La partida din aceasta seara vor fi prezenti si scouterii celor de la AS Roma, Liverpool si West Ham United



A venit ziua mareului derby dintre Dinamo si FCSB, un derby care anunta spectacol atat pe teren cat si in tribune. FCSB are nevoie de victorie pentru a se apropia de CFR in cursa pentru titlu, in schimb ce Dinamo va juca pentru a 3-a oara in play-out, insa o victorie in fata marii rivale ar insemna enorm atat pentru club cat si pentru suporteri.



Echipele probabile

Dinamo: Piscitelli - Kostrna, Puljic, Grigore, Sin - Filip, Mrzljak - Mihaiu, Fabbrini, Sorescu - Perovic

FCSB: Balgradean - Cretu, Planic, Cristea, Soiledis - Oaida, Filip, Morutan - Man, Tanase, Coman



Antrenorul celor de la Dinamo, Dusan Uhrin, a vorbit despre partida din aceasta seara si a remarcat cateva probleme ale FCSB-ului si spera sa obtina cele 3 puncte.



"Toti sunt pregatiti, mai putin Montini, care este accidentat si Neicutescu. FCSB are jucatori foarte buni in atac, dar are si probleme in aparare si sper sa fim mai buni pe teren, sa luptam si sa dam tot ce avem mai bun. Ei au trei jucatori buni in atac: Man, Coman si Tanase, insa si noi avem fotbalisti pe masura lor. Nu exista favorita intr-un derby, nu conteaza cum sunt clasate echipele.

Toata lumea stie ce inseamna acest meci, va veni multa lume, peste 30.000 de oameni. Nu e nevoie de niciun fel de motivatie la un astfel de meci, singura motivatie este numarul mare de oameni care vin la stadion", a declarat Dusan Uhrin la conferinta de presa.

"Toata lumea ma vorbeste pe la spate"

Antrenorul lui Dinamo a vorbit si despre fostul jucator al "cainilor", Laurentiu Corbu, care l-a criticat pentru modul in care a fost tratat in aceasta iarna de antrenor. Uhrin i-a raspuns in cadrul conferintei.

"Toata lumea ma vorbeste pe la spate. Cand m-am intalnit ultima data cu el, mi-a spus <<multumesc frumos, domnule antrenor!>>. Daca vrei sa pleci, du-te. Declaratiile date dupa sunt in stilul caracteristic al jucatorilor de aici. In mod normal, ar trebui sa existe in contract scris ca daca vorbesti despre club, sa suporti penalitati doi ani. Astea sunt regulile in Cehia, insa este strict problema lui ce spune", a adaugat Uhrin.



Bogdan Vintila a vorbit despre partida cu Dinamo si spune ca este sigur ca echipa sa va castiga meciul

"Suntem in fata unui joc foarte important si consider ca suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Simt jucatorii foarte motivati si incarcati pentru o victorie care este necesara. Vom intalni o echipa de traditie, va fi un joc in care cu siguranta va fi un spectaol in tribune, dar pe teren vreau sa facem noi spectacol si sa castigam.

Am incercat sa ii motivez si eu, dar la asemenea meciuri este o motivbatie intrinseca foarte mare. Ar insemna foarte mult, ar fi un restart si sunt convins ca vom castiga. O victorie ar insemna o continuare a urmaririi lui CFR. Noi la fiecare meci ne dorim sa fie ceva diferit, dar la acest meci si jucatorii au capatat o incredere mult mai mare fata de meciul din tur. Ovidiu Pipoescu este sanatos, dar pentru a juca in acest meci, nu. Eu incerc sa iau partea pozitiva din tot ce mi se intampla, mi-as fi dorit 3 puncte cu Clinceni, dar si un punct este bun, acum imi doresc sa castigam. Totul depinde de noi, si de ceea ce facem noi in teren, pentru ca este foarte important ca noi sa castigam.

In momentul acesta vom aborda jocul asa cum l-am abordat pana acum cu o mobilitate mai mare in atac, poti foarte mult sa desfaci apararile cu un atacant de careu, pe care din pacate noi nu il avem. Cu siguranta ca la meciul cu Clinceni am ratat foarte mult, nu am reusit sa marcam. Asa cum ultimele 3 etape am jucat fara atacant si am reusit sa marcam, asa vom face si acum. Nedelcu e jucator sub contract cu noi. Sigur ca vom mai conta pe el, e jucator sub contract cu noi.

La Dinamo este forta grupului, nu vreau sa evidentiez pe cineva, la ei asta poate decide meciul. Pana acum nu a venit patronul in vestiar. Trebuie sa castigam, e simplu, doar la asta ne gandim. Nu vreau sa imi caracterizez patronul. Daca as pierde acest meci as face aceleasi lucruri pe care le-as face si daca as castiga. Din punctul meu de vedere, intr-un asemenea joc cu Dinamo, motivatia vine de la suporteri si sunt sigur ca vor fi alaturi de noi intr-un numar foarte mare maine.

Emotii sunt, dar nu stiu daca sunt suplimentare sau nu, e un meci important, faptul ca e derby, include mai multe sentimente. Nu reusim sa marcam mai mult decat trebuie, dar avem un joc consistent, singura problema este ca nu putem sa marcam. Eu fac ce imi place, daca ma critica cineva, asta e. Cine sunt eu? Ce rezolv daca imi consum toata energia sa dau dezmintiri?", a declarat Bogdan Vintila in cadrul unei conferinte de presa.

FCSB a avut parte de o surpriza in cantonamentul de la Berceni. Peluza Nord si Peluza Ros-Albastra au venit la antrenamentul celor de la FCSB, anunta fanatik. Galeria, in frunte cu Gheorghe Mustata le-a transmis in mod clar stelistilor ca isi doreste victoria in fata rivalilor de la Dinamo:

"Daca pierdem maine, ne-am nenorocit. Vreau sa va dati viata pe teren! Noi facem eforturi, muncim din greu. Anul asta luam campionatul. Daca noi facem eforturi ca sa fie bine, atunci vrem sa-i batem pe astia. Nu mai vrem nimic altceva, e tot ce ne intereseaza! Daca-i batem, luam campionatul! Vom merge cu voi in toate deplasarile! Vor veni multi oameni la meci. Dati-ne bucurie", a spus Gheorhe Mustata.

Galeria a cantat impreuna cu fotbalistii, iar "ros-albastrii" pot fi siguri ca vor avea parte de o atmosfera fantastica si la meciul de duminica. Fanii FCSB-ului au cumparat toate biletele de la primele doua inele, iar sambata dimineata s-au pus in vanzare tichetele la inelul 3.



Dinamo va juca cu DDB pe tricouri



La derby-ul cu ros-albastrii, jucatorii lui Dinamo vor avea inscriptionat "DDB" pe echipament, anunta Fanatik. Echipa vrea astfel sa isi arate recunostinta fata de suporteri, dupa ce acestia au lansat programul prin care au cumparat 10% din actiunile clubului.

"Peluza Catalin Hildan" a anuntat pe contul oficial de Facebook ca suporterii au ajuns la cotizatii in valoare de 162 000 de euro. Banii veniti de la ultrasi au fost folositi pentru plata salariilor restante.

Peluza "Catalin Hildan" a incercat sa mobilizeze fanii pentru a cumpara toate biletele pentru derby. Se anunta o prezenta ridicata si din partea oaspetilor, fiind meciul la care Peluza Nord revine alaturi de FCSB.