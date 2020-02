Sin City! Mihai Mironica, despre victoria lui Dinamo in fata FCSB-ului

Stiu ce film a ales sa vizioneze Dan Petrescu, ca tot zicea ca nu vrea sa se uite la derby. A ales Sin City, faimoasa pelicula inspirata din benzi desenate violente. Sin a pedepsit banda ce parea de neinvins in acest derby cu un glont cu o balistica uluitoare, a mai lovit si Sfantul Valentin Lazar si, in clasica traditie a acestor filme dure, o funie s-a lasat din cubul de deasura mijlocului terenului pentru pedeapsa finala, spanzuratoarea.

Capitanul FCSB-ului, Florin Tanase, a trimis un croseu direct spre barbia asa-zisului antrenor Bogdan Vintila: “Nu jucam nimic, nu aducem mingea in fata portii, nu am explicatii pentru care ne prezentam asa pentru ca nu sunt antrenor”. Bine, scuza ar fi ca Vintila nu este nici el antrenor si, de fapt, nimeni nu e cu adevarat antrenor la FCSB. O echipa care nu este inchegata, coagulata, unita, asamblata asa cum ar trebui. Becali isi merita soarta cand aduce un antrenor de la o grupa de juniori doar pentru a nu fi deranjat cand isi exhiba fanteziile de “coach”.

Un antrenor adevarat are Dinamo care se descurca precum un Rambo, cu mijloace minime in fata unei forte coplesitoare financiar. Uhrin a scos maxim din acest grup aflat in permanenta in bataia vantului saraciei, salvat de milostenia fanilor.

Fabbrini, acest Danut Lupu al actualelor vremuri, arata cat de ridicoli sunt supraestimatii clasici ai rivalilor cu tot cu masinile lor jamesbondistice, cu tot cu milioanele insirate pe oferte mai mult sau mai putin fantasmagorice. Marcatorii lui Dinamo, Sin si Lazar, sunt jucatori buni, subestimati si a caror revenire inseamna foarte mult pentru Uhrin. Iar Sorescu deja poate fi singurul fotbalist care sa vina din play-out in lotul Romaniei pentru marele meci din Islanda.

FCSB a fost vizitata de scouteri, dar asta este deja un dezavantaj pentru Becali. Cu cat se apropie scouterii, cu atat se indeparteaza milioanele visate de patronul care deja crede ca fotbalul functioneaza la fel de simplu precum imobiliarele care l-au ridicat, cumperi ieftini si vinzi scump. Cum sa platesti sume exorbitante pentru niste vedete inchipuite care nu reusesc sa lege o faza mai de Doamne ajuta?

Nici “Doamne ajuta”, marea filosofie a lui Vintila, n-a mai salvat situatia. FCSB a fost lovita de fatalitate la momentul de ratacire al lui Cristea. In realitate insa, oaspetii au trebuit sa joace chiar in 9 si nu in 10 pentru ca Gnohere e deja cea mai mare gluma din campionat, invizibil chiar daca e atat de masiv, fara o minima contributie la joc. La FCSB, acest sezon a fost din nou o comedie a erorilor manageriale si deja putem vorbi de cincinalul esecurilor lui Becali in Liga 1.

Am auzit de atatea ori povestea cu “victoria care salveaza sezonul”. Mereu mi s-a parut o stupiditate. Dar, la cat de jalnic este sezonul lui Dinamo, la cat de jos a putut sa coboare acest club urias al Romaniei, o victorie cu FCSB, adica Steaua cum o vad dinamovistii prin mobilizarea aceasta unica, chiar acopera tristetea acestei stagiuni.

Hei, si am o recomandare si pentru Vintila. Sa vada in continuare partea plina a paharului si sa spuna ca poate chiar aceasta infrangere va aduce titlul pentru FCSB. Pe langa punctul cu Clinceni.