Inca un nume de succes propus de familia 'fotbal' din Pitesti! Cine este cel care a facut REVOLUTIE la FC Arges, echipa neinvinsa de sapte etape

Fotbalul argesean il are ca simbol pe Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Romaniei.

Dar pe langa Dobrin, un alt nume rezoneaza puternic in orasul pitestean. Cel al familiei Ianovschi. Leonte Ianovschi, unul dintre cei mai buni 'scouteri' si slefuitori de talente din fotbalul romanesc a fost cel care l-a descoperit pe 'Gascan', alaturi de peste alti 120 de jucatori care au evoluat pe prima scena a fotbalului romanesc. Traditia a fost continuata de fiul sau, Mihai Ianovschi, care i-a propulsat in prima liga pe Adi Mutu, Rica Neaga, Dani Coman sau Nicolae Dica. Acum, nepotul lui Ianovschi, Mihai, e 'principal' la FC Arges si unul dintre artizanii revirimentului echipei pitestene, aflata pe locul 4 in clasamentul formei din 2021, cu doua victorii si trei egaluri si rezultate excelente cu FCSB (0-0) si Universitatea Craiova (1-1).

Pentru Ianovschi (45 de ani), sansa de a sta pe banca Argesului este un vis implinit. Antrenor cu licenta PRO, Ianovschi a activat ca asistent la CS Mioveni si Rapid la inceputul anilor 2010, devenind prima data principal in sezonul precedent, la echipa de liga secunda, CSM Slatina. Acum, Ianovschi lucreaza in tandem cu fostul mijlocas al Argesului, Andrei Prepelita, la echipa pitesteana, si e unul dintre principalele motive pentru care FC Arges a evadat de pe ultima pozitie in clasamentul Ligii I, urcand pana pe locul 12, cu 20 de puncte in 20 de meciuri.

"E un vis implinit sa antrenez la FC Arges, pentru mine a fost unul dintre obiective si ma simt excelent aici. E normal, istoria familiei mele ma obliga, oarecum, dar sa ajut Argesul e cel mai important reper al carierei mele de pana acum", a spus Ianovschi pentru PROTV si www.sport.ro.

Echipa argeseana a schimbat total randurile in iarna, cand l-a adus pe Jean Vladoiu in postura de presedinte, iar Ianovschi si Prepelita au fost numiti antrenori. Cu o experienta vasta ca antrenor secund, chiar in momente grele la Rapid, Ianovschi a stiut exact ce trebuie sa faca, iar Argesul a devenit dintr-o echipa neexperimentata o formatie care stie sa tina de rezultat si sa obtina puncte cruciale in lupta pentru evitarea retrogradarii.

"Stiam ca va fi o provocare dificila, dar am spus da, imediat ce oferta a venit. E liniste la echipa acum, primarul Cristian Gentea si Viorel Tudose, omul care ne sprijina, ne ajuta cu tot ce avem nevoie, iar lucrurile stau foarte bine. A fost mai greu sa lucram la mentalul jucatorilor, dar suntem o echipa cu adevarat si rezultatele se vad in clasament, dar si pe teren", a continuat Ianovschi.

Cu o campanie de transferuri menita sa aduca liniste, dar si experienta in lot, Argesul i-a adus in ultimele saptamani pe Deian Boldor, Pablo de Lucas sau Cristian Dumitru, obiectivul setat fiind clar evitarea retrogradarii. Unul dificil, dar in care Ianovschi are incredere.

"Am mai avut momente dificile si la Rapid, cand am retrogradat, iar apoi am promovat din nou, astfel ca pot spune ca sunt calit. Dar acum, lucrurile sunt si mai importante, pentru ca sunt la echipa mea de suflet si vreau sa lupt pana la final pentru a ramane in Liga 1", a incheiat, optimist, Ianovschi.

"Nemultumitului i se ia darul, astfel ca punctele cu FCSB si Craiova sunt extrem de importante, poate ca nu ne gandeam inainte de reluarea sezonului la un parcurs atat de bun. Dar va trebui sa fim atenti in continuare si sa evitam problemele cu COVID-19, pentru ca si acesta este un adversar", a completat antrenorul de 45 de ani.

In urmatoarele trei etape, Argesul va juca acasa cu Sepsi, in deplasare cu Astra si, din nou, acasa cu Viitorul, intr-o serie extrem de dificila pentru echipa pitesteana.