Continua seria PARADELOR INCREDIBILE! Vlad, intereventie salvatoare in partida cu FC Arges

FCSB a jucat in deplasare, impotriva lui FC Arges, intr-un meci al etapei a 19-a din Liga 1.

Vlad si-a obisnuit echipa asa aiba interventii salvatoare in fiecare partida. In ultimele doua meciuri, fostul portar al Craiovei a fost mereu decisiv. O interventie a fost in meciul cu Viitorul, scor 2-2, cand in minutul 65, Mladen a reluat cu capul o centrare de la coltul lung, dar Vlad a intervenit incredibil la scorul de 1-1.

Andrei Vlad a interevenit si in partida cu Astra Giurgiu, scor 3-0, cand a repins incredibil sutul trimis din fata portii de Mihai Radut.

In meciul de marti, impotriva lui FC Arges, la scorul de 0-0, tanarul portar si-a salvat din nou echipa in minutul 19, dupa un corner al celor de la FC Arges. Vlad a respins mingea trimisa cu capul de Ndiaye din fata portii.

In mandatul lui Toni Petrea, Andrei Vlad s-a tranformat intr-un portar sigur. Jucatorul pe care Gigi Becali "l-a furat" de la Craiova a devenit titular incontestabil la FCSB si se afla intr-o forma buna.