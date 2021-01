NE-BU-NI-E! Final TERIBIL in UTA - FC Arges! 3 goluri in 4 minute dupa un meci de chin TOTAL! Ce s-a intamplat la Arad

Finalul de la UTA - FC Arges a facut sa merite efortul celor care au privit primele 85 de minute ale jocului!

Nebunia s-a dezlantuit dupa reusita lui Roger, din minutul 86! Ramasa in 10 din minutul 56, dupa eliminarea gresita a lui Benga, UTA a crezut ca pastra punctele acasa in urma golului superb al lui Roger, adus in aceasta iarna de la Riga, din Letonia.

Voleul brazilianului a facut-o pe FC Arges sa vada rosu! Dupa doar 60 de secunde, Palic a inscris cu un sut inteligent de la marginea careului, apoi Deslandes a facut 2-1 pentru pitesteni in minutul 90! FC Arges continua misinea de evadare din zona dificila a clasamentului. Are 7 puncte castigate in ultimele 3 etape si ajunge la 18 puncte. Victoria de la Arad o ajuta pe FC Arges sa sara peste Astra, Hermannstadt si FC Voluntari!



Golul superb al lui Roger din minutul 86

Golul lui Palic din minutul 88

Reusita decisiva a lui Deslandes din minutul 90