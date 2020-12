Raspunsul dat de Ivan in ultima zi a anului dupa anuntul ca pleaca la FC Arges

FC Arges vrea 3 jucatori imprumut de la Craiova ca sa-si creasca sansele de a scapa de retrogradare.

Pe langa Vasile Constantin si Antoni Ivanov, Pitestiul si l-ar fi dorit si pe Andrei Ivan. Desi surse apropiate de FC Arges anuntau ca afacerea are sanse mari de succes, evenimentele din ultimele ore o anuleaza, practic.

Mai intai, patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a vorbit pentru PRO Sport despre despartirea de Ivan: "Ni s-au solicitat anumiti jucatori sub forma de imprumut, dar nu-l vom lasa pe Ivan la Pitesti. Cu tot respectul pentru Arges, daca s-ar pune problema unui imprumut, Ivan ar pleca numai in strainatate. Sa zicem in Statele Unite sau in tarile arabe. Nu e vorba de bani, ci de faptul ca Ivan are o anumita cota si a jucat la un anumit nivel"

Apoi, chiar jucatorul s-a declarat impotriva mutarii. Ivan a vorbit pentru playsport.ro: "Nu merg la nicio echipa din Liga 1. Am oferte de afara, dar vreau sa raman la Craiova si sa lupt pentru titlu!"

Andrei Ivan are 136 de meciuri in tricoul Craiovei, pentru care a marcat de 22 de ori. In acest sezon are o singura reusita in 10 aparitii, in timp ce campionatul trecut a marcat doar de doua ori. Cel mai bun sezon al sau pe Oblemenco a fost 2016-2017, cand a inscris de 10 ori in 39 de meciuri. A fost si anul in care a plecat la Krasnodar pentru o suma-record in acel moment la Craiova.