Mirel Rădoi, antrenorul echipei, nu a mai venit la flash-interviuri, după ce i s-a făcut rău în vestiar.



Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro, tehnicianul de 44 de ani a avut nevoie de intervenția medicilor, care i-au administrat o injecție pentru a-i reduce tensiunea extrem de ridicată. GSP a anunțat că Rădoi a suferit o criză hipertensivă, cu o tensiune alarmantă, 23 cu 16!



Secundul Ianovschi a lămurit situația



La flash-interviu a venit Mihai Ianovschi, antrenorul secund al Craiovei, care a explicat că Rădoi trăiește meciurile la intensitate maximă și a acumulat multă oboseală în ultima perioadă.



„Mirel nu se simte bine, nu e în plenitudinea forțelor. Trăiește cu mare intensitate și pune foarte multă presiune pe el și pe jucători. Orice om poate ceda fizic la un moment dat”, a declarat Ianovschi după meci.



Secundul a vorbit și despre momentul tensionat din finalul meciului, când Rădoi a avut o ieșire nervoasă la adresa lui Baiaram: „Nu s-a supărat pe jucător, ci pe situația din teren. Când va putea, Mirel va explica totul”.



Craiova rămâne lider în Superliga, cu 23 de puncte și fără înfrângere în acest sezon. Pentru olteni urmează sâmbăta viitoare o deplasare la Galați, unde se vor duela cu Oțelul lui Laszlo Balint.

