UTA - FC Arges, LIVE TEXT de la 16:30 | Echipa lui Balint se poate apropia de locurile de playoff. Pitestenii au nevoie disperata de puncte

UTA Arad si FC Arges se vor intalni in al doilea meci al zilei in Liga 1.

Echipa antrenata de Laszlo Balint vine dupa doua rezultate foarte bune, egalul de pe teren propriu cu Viitorul, scor 0-0, si victoria de la Voluntari, 1-0.

In cazul unei victorii in fata pitestenilor, UTA ar urca pana pe pozitia a saptea a clasamentului, la numai doua puncte in spatele ocupantelei locului sase, Academica Clinceni.

De partea cealalta, FC Arges vine de asemenea dupa o perioada foarte buna. Echipa din Trivale are patru meciuri consecutive fara infrangere in Liga 1, perioada in care a obtinut trei egaluri si o victorie.

Cu toate acesta, pitestenii se afla in continuare pe penultimul loc cu doar 15 puncte in 17 etape, insa, in cazul unei victorii la Arad, ar urca pana pe pozitia a 12-a.