Greab, EROUL lui FC Arges in meciul cu FCSB! "Dam totul pentru el!" Cine a transformat echipa din Trivale

FC Arges a obtinut un punct din meciul cu FCSB, incheiat cu scorul de 0-0.

Alexandru Greab a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren, reusind sa se opuna suturilor trimise de 'perlele' lui Gigi Becali si sa mentina tabela nemodificata.

De altfel, portarul celor de la FC Arges a fost laudat si de Toni Petrea, care a remarcat forma buna in care s-a aflat in aceasta seara.

Dupa meci, Greab a declarat ca FC Arges a avut si un pic de noroc, insa a pus punctul obtinut in fata celor de la FCSB pe seama muncii colective.

"Suntem foarte bucurosi pentru acest punct, am jucat cu o echipa cu o calitate foarte buna. Nu conteaza ce am facut eu, ci cat a luptat echipa. Speram ca lucrurile sa mearga bine in continuare.

Am avut si putin noroc, norocul face parte din joc, dar suntem foarte bucurosi pentru ce am obtinut astazi. Am foarte mare incredere in echipa, suntem tineri, dornici sa ne afirmam, suntem un grup extraordinar si e normal ca lucrurile sa mearga spre bine.

De cand a venit Andrei antrenor, ne-a pus pe picioare, e alaturi de noi si dam totul pentru el", a declarat Alexandru Greab dupa meciul cu FCSB.