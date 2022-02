Mihai Ianovschi rupe tăcerea, după plecarea de la FC Argeș: ”Am stat cât timp echipa a avut rezultate”

Antrenorul care a ajuns pe banca echipei in Trivale în decembrie 2020 a renunțat la postul de principal, pe care l-a ocupat împreună cu Adrian Prepeliță, fiind nemulțumit de rezultatele echipei și de presiunea uriașă pusă de primarul din Pitești.

La o zi după ce și-a dat demisia, Mihai Ianovschi a explicat de ce a ales să plece de la club. Antrenorul spune că și-a asumat din momentul venirii la echipă că va pleca atunci când rezultatele nu nor mulțumi.

”Am venit la FC Argeș în decembrie 2020, poate în cel mai greu moment posibil, când nimeni nu se înghesuia să preia echipa în situația în care era, cu 11 puncte și toată lumea spunând că echipa este ca și retrogradată.

La cum arăta jocul în momentul acela, poate că aveau dreptate. Am venit pentru FC Argeș, pentru domnul primar Gentea, pentru suporterii argeșeni. Decembrie 2020 a fost cel mai emoționant moment din cariera mea de 24 de ani de antrenor și spun asta pentru că domnul Gentea mi-a dat uriașa șansă de a antrena FC Argeș, așa cum înaintea mea o mai făcuse bunicul, Leonte Ianovschi, împreună cu Florin Halagian, dar și tatăl meu, Mihai Ianovschi, împreună cu Constantin Cîrstea.

Reușita din sezonul trecut, adică salvării de la retrogradare, care a fost la un pas să se transforme într-un miracol numit play-off, a determinat suporterii să vină alături de echipă la absolut toate meciurile, chiar dacă deplasările au fost foarte lungi și uneori prestațiile mai puțin convingătoare. Obiectivul din acest an, chiar dacă este exigent, reprezintă doar un pas în dezvoltarea acestui club.

O poziționare în play-off nu înseamnă numai banii de la televiziune și de la sponsori, ci și posibilitatea de a promova jucători din propria pepinieră, piteșteni. Înseamnă și posibilitatea regăsirii indentității acestui club, fiindcă istoria ne arată că marii fotbaliști ai Piteștiului au fost localnici.

Și acum sunt în lot tineri piteșteni de mare perspectivă, precum Alexandru Ișfan, care deja s-a impus în primul 11 al echipei, Crivac Alexandru, fiul lui Iulian Crivac, Claudiu Moisie, Gino Oprescu și mulți alții.

Liniștea unei poziții în play-off ar da posibilitatea ca acești copii să joace și să progreseze. Centrul de juniori Leonte Ianovschi – FC Argeș a oferit, oferă și va oferi primei echipe și fotbalului românesc jucători de mare valoare, conform tradiției”, a spus Ianovschi, pentru Playsport.

Familia Ianovschi a făcut istorie la FC Argeș

Antrenorul a declarat că este fericit că a dus mai departe povestea familiei Ianovschi, acesta urmându-i pe tatăl și bunicul său, care au stat, de asemenea, pe banca lui FC Argeș.

”Sunt a treia generație care a antrenat seniorii lui FC Argeș, caz unic în fotbalul românesc. Am semnat contractul fără să îl citesc, în vară am procedat la fel la prelungire, nu m-a interesat aspectul financiar.

Am făcut o înțelegere că voi sta atât timp cât echipa va avea rezultate, iar în momentul în care lucrurile nu vor mai funcționa ne vom strânge mâna și voi pleca, lucru care s-a și întâmplat în cursul zilei de marți. Am pornit la un drum în care aproape nimeni nu credea și sunt fericit că am fost părtaș la salvarea echipei de la retrogradare.

Bunicul meu a lansat în fotbal peste 120 de jucători în Liga 1, cu Nicolae Dobrin în fruntea listei, a luat un titlu de campion în 1979 cu FC Argeș, alături de Florin Halagian, a adus unicul titlu la tineret. Tata i-a dat fotbalului mare pe Adrian Mutu – Adrian Neaga – Dănuț Coman, a câștigat titluri naționale cu aceștia.

La rândul meu, după ce am oferit fotbalului mare pe unicul marcator al naționalei la ultimul European, Bogdan Stancu, mi-am dorit să ajut FC Argeș într-un moment greu și să pun umărul la dezvoltarea clubului. Am pregătit o echipă la care domnul primar Gentea a făcut imposibilul în 2022 și absolut toate plățile sunt la zi, salarii și prime, lucru rar în fotbalul românesc”, a mai spus Mihăiță Ianovschi.