Impresarul lui Bordeianu, criticat de arabi dupa declaratiile facute in urma revenirii fotbalistului la CFR: "Daca nu stie asta, ne cerem scuze pentru el!"

Mihai Bordeianu a revenit la CFR sub forma de imprumut de la Al Qadisiyah.

Dupa realizarea acestei mutari, agentul fotbalistului, Florin Vulturar, a socat pe toata lumea declarand ca oficialii clubului arab au crezut ca Bordeianu poate juca si pe postul de atacant.

Mai mult, el a lasat sa se inteleaga ca acesta ar fi fost motivul pentru care au fost dispusi sa renunte momentan la serviciile mijlocasului de 29 de ani.

Replica arabilor nu a intarziat insa sa apara. Purtatorul de cuvant al lui Al Qadisiyah, Ali bin Daram, a explicat ca a fost decizia antrenorului echipei de a-l ceda sub forma de imprumut pana in vara pe Bordeianu pentru a putea aduce in locul sau un atacant.

De asemenea, el l-a criticat pe impresarul Florin Vulturar, despre care a spus ca este ignorant daca nu realizeaza ca toate detaliile despre un fotbalist de la acest nivel sunt accesibile tuturor oamenilor.

"Mihai a fost imprumutat la fostul sau club pana la sfarsitul sezonului si poate reveni la noi la inceputul sezonului urmator ori de cate ori antrenorul are nevoie de el, deoarece mai are contract inca un sezon.

Sper ca este constient ca suntem in 2021 si toate informatiile jucatorilor sunt disponibile in detaliu, iar daca nu stie asta, ne cerem scuze pentru el!", a declarat Ali bin Daram pentru arriyadiyah.com.