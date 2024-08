Mihai Bordeianu și-a arătat rănile la interviu: ”Olaru m-a întrebat de ce plâng, că nu mi-a făcut nimic”

Moldovenii au plecat cu toate cele trei puncte din Ghencea după ce Mihai Bordeianu a înscris cu un șut deviat de Ionuț Panțîru, la care Ștefan Târnovanu nu a putut să intervină.

Misiunea celor de la FCSB a devenit și mai grea în minutul 36, după ce căpitanul Darius Olaru a fost eliminat în urma unui fault dur asupra marcatorului golului, Bordeianu.

Mihai Bordeianu: ”Olaru m-a întrebat de ce plâng”

După meciul din Ghencea, Mihai Bordeianu (32 de ani) a tras primele concluzii și a vorbit și despre momentul care a decis meciul: faultul lui Darius Olaru.

Fostul campion al României cu CFR Cluj a dezvăluit ce i-a transmis căpitanul FCSB-ului în timp ce Ionuț Coza a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR.

„Fericiți pentru cele trei puncte, un meci greu după peripețiile de aseară, am ajuns foarte târziu la București. Am ajuns la ora 02:00 la hotel. Am obținut cele trei puncte și asta e cel mai important. Avem liniștea necesară de a pregăti meciul cu Rapid și de a obține punct sau punct.

Un meci greu, chiar dacă au jucat și în zece oameni. O echipă cu calitate, sunt meciuri grele împotriva lor. Mă bucur, în ultima perioadă sunt mai liniștit. Sunt mai aproape de casă și cred că asta îmi dă altă stare. Se vede în evoluțiile mele și în reușitele mele individuale care aduc puncte echipei. Cred că asta e cel mai important.

Nu știu ce a vrut să facă, eu am simțit chiar intenție. Am simțit că s-a pus direct să mă lovească, ținând cont că în ultimul meci cu FCSB, în care a avut o intrare care se putea încheia cu final tragic, a avut o altă intrare și s-a dus doar galben. El mi-a spus că nu mi-a făcut nimic, că de ce plâng”, a spus Mihai Bordeianu, la flash-interviu.

În următoarea etapă, Poli Iași va primi vizita celor de la Rapid, în timp ce FCSB se va deplasa la Sibiu pentru duelul cu Hermannstadt.