Radu Albot L-A DISTRUS pe Roberto Bautista Agut (12 ATP): performanta ISTORICA reusita de tenismenul moldovean la Australian Open

Radu Albot l-a eliminat pe Roberto Bautista Agut in primul tur. In setul 2, moldoveanul a pierdut doar trei puncte.

Radu Albot (31 de ani, 85 ATP) a reusit o performanta istorica in aceasta dimineata la Melbourne. In meciul cu spaniolul Roberto Bautista Agut (32 de ani, 13 ATP), tenismenul moldovean a reusit sa castige setul al doilea cu scorul de 6-0, in doar 19 minute, set in care a cedat numai trei puncte. Partida s-a incheiat in patru seturi, 6-7, 6-0, 6-4, 7-6 dupa 3 ore si 15 minute de joc.

A fost una dintre cele mai importante victorii ale carierei pentru jucatorul nascut la Chisinau, care in turul doi il va avea ca adversar pe australianul Christopher O'Connell (121 ATP), un oponent mai facil decat cel pe care l-a depasit azi in turul inaugural.

Setul 2 s-a incheiat 6-0 in 19 minute, Radu Albot pierzand doar trei puncte

Pentru calificarea in turul secund, Radu Albot va incasa $115,275, iar in probabilul caz in care va reusi accederea in turul trei, tenismenul din Republica Moldova ar urma sa incaseze un cec in valoare de $165,228.

Tot in aceasta dimineata, Carlos Alcaraz din Spania (141 ATP) a reusit la doar 17 ani sa ajunga in turul doi al competitiei, dupa o victorie in fata olandezului Van De Zandschulp (151 ATP), scor 6-1, 6-4, 6-4