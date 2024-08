Momente teribile la Farul - Poli Iași 2-0: "Nici nu puteai respira"

Cele două formații și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:00, în etapa cu numărul patru a SuperLigii României. Farul Constanța și Poli Iași s-au duelat pe stadionul "Farul" din Ovidiu.

Momente horror la Ovidiu! "Nu puteai respira!"

Scorul a fost deschis Rivaldinho, în minutul 34 și tabela a fost fixată tot în prima repriză, de Gabi Iancu (45+11').

După meci, jucătorii au venit la microfon și și-au spus oful referitor la condițiile și incidentele petrecute de-alungul partidei.

"Am fost aproape de scor de neprezentare din cauza nocturnei, dar oamenii sunt bine pregătiți și au dat dovadă de profesionalism, meciul a continuat.

Parcă nici nu puteai să respiri, atât de puternică era! Mingea nu o puteai controla, nici nu vedeai bine. Dacă te uitai în sus, nu mai vedeai mingea.

Trebuie să fim realiști, lucrurile nu sunt ok. Chiar dacă începem meciurile bine și jucăm mai ok, am jucat două meciuri acasă cu echipe pe care trebuia să le batem. Acum, la Farul, am pierdut cu 2-0, dar sincer, cred că puteam scoate mai mult, măcar un punct, dar asta e.

Eu am spus că căpitanul trebuie să aibă continuitate și, sincer, nu ne jucăm cu banderola. Alin este un jucător exponențial pentru club. Anul trecut a fost golgheter și a tras echipa după el; eu cred că merită să fie căpitan. Nu știu care a fost povestea, eu m-am trezit căpitan, dar Alin trebuie să fie!", a declarat Mihai Bordeianu, după meci.

Gabi Iancu: "Astăzi le-am întâmpinat pe toate!"

"Așa ploaie... astăzi le-am întâmpinat pe toate. După ce am revenit, meciul s-a schimbat, nu aveai ce să faci. Mă gândeam că, fix acum când câștigăm și noi, se întâmplă toate într-un singur meci. Mă bucur că nocturna a funcționat, că am marcat și sper ca, după meciul ăsta, să ne fi descătușat", a spus și Gabi Iancu, omul meciului.

Nocturnă picată și furtună la Ovidiu!

Meciul a avut un început ezitant, însă Farul Constanța a câștigat consistență pe parcurs. Golul marcat de Rivaldinho în minutul 34 a fost o consecință firească a dominării gazdelor. Cu toate acestea, la doar două minute după gol, în minutul 36, o parte din ledurile instalației de nocturnă s-au stins, forțând arbitrul Horia Mladinovici să întrerupă partida.

Gazdele au sperat inițial că problema se va remedia rapid, mai ales că unele becuri au început să se reaprindă. Totuși, aceasta a fost doar o amăgire, deoarece instalația de nocturnă a rămas nefuncțională. În ciuda acestui incident, afișajul tabelei electronice nu a fost afectat.

Meciul a fost reluat după aproape 14 minute, după ce instalația de nocturnă a fost conectată la un generator. Conform Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), echipa gazdă are la dispoziție un termen maxim de 60 de minute pentru soluționarea unei astfel de probleme și reluarea jocului. Dacă Farul nu ar fi rezolvat problema în termenul stabilit, meciul ar fi fost oprit definitiv, iar Poli Iași ar fi fost declarată învingătoare la „masa verde”. De asemenea, în cazul unei noi defecțiuni a nocturnei, același regulament s-ar aplica.