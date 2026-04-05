Dani Olmo a respins o propunere financiară uriașă de la Al Qadisiyah, preferând să își continue cariera pe Camp Nou.

Potrivit publicației Diario Sport, mijlocașul a fost contactat în urmă cu aproximativ șase săptămâni de gruparea din Arabia Saudită, echipă pregătită de antrenorul Brendan Rodgers. Oferta a constat într-un contract pe patru sezoane, cu o valoare totală de aproape 40 de milioane de euro. Această sumă i-ar fi asigurat jucătorului spaniol un salariu net de 9,5 milioane de euro pe an. Totodată, oficialii saudiți erau gata să le plătească celor de la FC Barcelona aproximativ 60 de milioane de euro pentru transfer, o sumă care este exact la nivelul cotei de piață a fotbalistului.

Motivul pentru care a ales să rămână

În ciuda sumelor vehiculate, internaționalul spaniol în vârstă de 27 de ani a declinat oferta. Sursa citată notează că acesta dorește să facă performanță alături de clubul catalan, formație cu care se află sub contract până la data de 30 iunie 2030.

În actuala stagiune, Dani Olmo a adunat 39 de apariții în toate competițiile, având un impact semnificativ, cu 8 goluri marcate și 8 pase decisive. De-a lungul timpului, mai multe cluburi din Premier League și Ligue 1 și-au exprimat la rândul lor interesul pentru un eventual transfer, însă ibericul a preferat și atunci să rămână ferm pe poziție și să evolueze în continuare în La Liga.