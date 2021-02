"Baiatul asta e din filme de groaza!" Care este principala problema a FCSB-ului in lupta pentru titlu: "E punctul lor vulnerabil"

FCSB a fost invinsa surprinzator da catre Academica Clinceni pe teren propriu, scor 0-1.

Cornel Dinu a analizat prestatia echipei lui Toni Petrea si a declarat ca FCSB are probleme in centrul defensivei. Gigi Becali a rezolvat pana la urma transferul lui Denis Harut, dar neplacerile din aparare persista.

Dinu a vorbit despre defesiva ros-alabastrilor si l-a ironizat pe Ovidiu Popescu, cel care a fost folosit in ultimul timp pe postul de fundas dreapta.

"Neinspirata (schimbarea lui Coman cu Vukusic). Am spus de mult ca nici Cristea, nici Miron, nu m-au incantat, iar acolo e punctul vulnerabil de la FCSB. Iar cand il ai si pe baiatul asta din filme de groaza, Ovidiu Popescu, desi se mai descurca acolo.



Ultima schimbare e mai mult decat riscanta: Coman cu Vukusic. Steaua s-a impus cand a avut trei atacanti mobili, e alta dinamica atunci cand ai varf impins. Clinceniul a fost o echipa puternica, bine asezata. A stat bine pe oameni, a pus presiune si a inchis culoarele de patrundere", a declarat Cornel Dinu pentru TelekomSport.

Legenda lui Dinamo a mai spus ca FCSB a jucat prost din cauza actiunilor individuale din echipa si ca Octavian Popescu nu este in acest moment o solutie pentru partea dreapta a atacului.

"Sa zicem ca a fost un accident de tratare a meciului, in sensul ca au incercat actiuni individuale. Acum nu am mai vazut... Morutan a vrut sa treaca prin gramada, la fel si Coman. Octavian Popescu nu stiu daca se descurca in partea dreapta. In aceasta partida, FCSB nu a avut nicio ocazie clara de gol. A fost doar sutul lui Coman", a mai spus Cornel Dinu.