"Botosani, aceasta Siberie a Ligii 1" | Mihai Mironica dupa victoria lui FC Botosani in fata campioanei en-titre a Romaniei

FC Botosani mi-a adus aminte cum Novak Djokovic era cel mai bun gardian al lui Roger Federer in fata incercarilor lui Rafael Nadal de a bate cel mai important record al elvetianului, cel al numarului de trofee de Grand Slam.

Acum FC Botosani a fost gardianul lui FCSB in fata tentativei campioanei CFR Cluj de a detrona liderul care fusese invins de Academica.

Sigur ca FC Botosani s-a luptat pentru sansa sa de a fi in play-off. Dar, urmand logica acuzatiilor de aseara ale multor fani care au vazut un blat intre FCSB si Academica, si acum ne putem gandi la un blat cu CFR care o ajuta pe FC Botosani sa faca un pas mare spre play-off urmand ca serviciul sa fie intors atunci cand va conta mai mult, in play-off. Conspirationistii ar spune ca FCSB si Academica au o altfel de relatie, dar sa nu uitam ca Botosani i-a trimis spre Cluj pe Burca, Bordeianu, Golofca... Acum, serios vorbind, cred ca ambele meciuri, si la Bucuresti, si la Botosani, au fost pe bune si oameni care nu urmaresc cu atentie partidele din Liga 1 nu apreciaza cum trebuie aceste doua echipe-commando, Academica si FC Botosani.

Inaintea partidei l-am intrebat la PRO X pe patronul lui FC Botosani daca el crede ca echipa lui ii poate provoca prima infrangere in campionat lui Edi Iordanescu in acest mandat la CFR cu 10 partide cu scoruri pozitive pana atunci. Iftime a spus curajos ca el crede in victorie, nu s-a ascuns dupa exprimari voalate. Iftime si Croitoru fac o pereche remarcabila care scoate in evidenta, asa cum am mai spus-o, lipsa de profesionalism de la Dinamo. Pentru ca asta e principalul motiv pentru care Dinamo a ajuns o umbra caraghioasa fata de ce a fost odata, ca doar FC Botosani nu e vreun colos financiar. E doar un “colos al inspiratiei” in alegerea jucatorilor.

O reverenta in fata acestui veteran care-si ascunde extraordinar varsta, Mihai Roman, decisiv in aceasta victorie asa cum a fost si in precedentul esec al CFR-ului in deplasare, in Liga 1, acum 14 luni. A marcat, a simtit excelent faza la gol, dar cat de bine a batut si cornerul la primul gol, in genul de faza in care e atat de greu s-o depasesti pe CFR.

Alaturi de Roman sta in acest meci Hankic cu exceptionalele sale parade la suturile lui Paun si Rondon. Hankic s-a recuperat extraordinar dupa marea greseala din etapa trecuta, cu Chindia, si Botosani incepe sa fie o echipa solida si in poarta, acolo unde a fost punctul sau slab atat de mult timp.

Apreciez mai mult discursul barbatesc al lui Deac, care n-a dorit sa se ascunda dupa calitatea deplorabila a gazonului, decat graba cu care Iordanescu s-a aruncat in declaratia sa dupa aceasta scuza. Da, terenul a fost rau, dar fotbalul a fost dintotdeauna un sport care s-a jucat uneori si in conditii grele. Tatal lui, Anghel Iordanescu, impreuna cu barbatii pe care ii avea in echipa Stelei, s-au dus in gerul moscovit si au obtinut o victorie glorioasa in Cupa Campionilor in conditii infinit mai grele decat ce am vazut acum la Botosani.

Edi Iordanescu i-a dat totusi o fata de adevarata candidata la titlu trupei clujene dupa depresia din finalul erei Petrescu. Impreuna si cu noii jucatori, CFR Cluj e aceasta Juventus a fotbalului nostru, enervant de solida desi jocul sau nu e un foc de artificii. Va fi tare greu de mutat de pe soclul de campioana.