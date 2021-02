Atletico Madrid s-a incurcat cu Celta Vigo, dar Luis Suarez a stralucit! Ce record de-al lui Ronado a depasit fotbalistul lui Simeone

Luis Suarez continua sa fie de neoprit in tricoul lui Atletico Madrid.

Chiar daca liderul din Spania a facut egal un ultima etapa din La Liga, scor 2-2, cu Celta Vigo, Luis Suarez a reusit o dubla. Fostul jucator de la Barcelona a punctat in minutul 45, pentru ca apoi sa reuseasca dubla in minutul 50. Dupa aceste reusite, jucatorul uruguayan a dapasit un record atins de Cristiano Ronaldo, dupa ce a marcat marcat 16 goluri in 17 partide de La Liga.

Lusitanul era cel reusise sa atinga cel mai rapid borna de 15 goluri pentru un club in secolul 21 in campionatul spaniol. Ronaldo marcase de 15 ori in 17 partide pentru Real Madrid in sezonul 2009-2010.

De asemenea, Suarez se descurca bine si fara Messi langa el si a egalat in acest meci numarul de goluri marcat anul trecut pentru Barca, cand a reusit sa inscrie de 16 ori. Varful lui Atletico are o statistica incredibila, iar in ultimii 9 ani a marcat cel putin 15 goluri in fiecare sezon.

Atletico Madrid ramane lider in Liga Liga cu 51 de puncte, dupa 20 de etape jucate. Marile rivale, Real si Barca, sunt la 8 puncte distnta, dar au si cu un meci mai mult jucat.