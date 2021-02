Cum a reactionat Croitoru dupa ce A RAPUS-O pe CFR! "Am mai facut-o! Puteam sa marcam mai multe goluri lejer!"

FC Botosani a reusit sa castige cu 2-1 impotriva lui CFR, intr-un meci al etapei a 22-a din Liga 1.

CFR a intrat bine in meci si a deschis scorul repede in minutul 2 prin Debeljug. Papa a restabilit egalitatea in minutul 31 din pasa lui Mihai Roman. Sase minute mai tarziu, acelasi Roman a pus-o in avantaj pe Botosani si i-a adus cele 3 puncte lui Marius Croitoru.

La finalul partidei, Croitoru si-a laudat jucatorii si a declarat ca echipa lui putea marca mai multe goluri. Cu toate acestea, el nu a negat ca pe final putea fi egalat cand portarul lui FC Botosani a interevenit incredibil.

"Am mai facut-o, dar tot meritul e al jucatorilor. In prima repriza, daca aveam nevoie de mai multe goluri pentru a conduce, o puteam face lejer. Am aratat a echipa mare. Ii felicit personal, sunt niste jucatori incredibil de minunati, niste caractere frumoase.

Toate datele pe care le avem de la inceputul anului, cred ca avem cele mai putine goluri din faze fixe. De data aceasta, Dumnezeu a tinut cu noi, am avut si putina sansa. Puteam sa mai marcam, dar la fel de bine puteam lua gol la ultima faza, cand a scos Hankic.

Ne consolidam pozitia din play-off. Acum conteaza foarte mult sa tratam fiecare meci cu maxima inteligenta, pentru ca, e clar, suntem o forta, dar nu trebuie sa ne pierdem capul, ci sa ramanem bine ancorati in realitate. Vom fi sigur calificati cand calculele hartiei sunt favorabile noua. Pana atunci nu trebuie sa ne relaxam.

Am solutii in aparare. Ne-am acoperit acolo dupa plecarea lui Denis Harut. Am adus inca doi tineri, sunt de viitor, exact pe profilul a ceea ce cauta Botosaniul", a declarat Croitoru.

Dupa aceasta victorie, FC Botosani a urcat pe locul 5 in clasament, cu 33 de puncte, fiind la egalitate cu Clinceni, dar cu un golaveraj mai bun. CFR Cluj a ratat ocazia sa urce pe primul loc si a ramas pe pozitia secunda cu 47 de puncte, fiind la un puncte de liderul FCSB.