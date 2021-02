Organizatorii AO au stabilit programul zilei de miercuri: de la ce ora se vor juca meciurile Halep - Tomljanovic si Cirstea - Kvitova 

Simona Halep si Sorana Cirstea vor juca pe Arena Margaret Court miercuri in turul secund la AO 2021.

Organizatorii Australian Open au publicat programul oficial al zilei de concurs cu numarul 3, in care Simona Halep si Sorana Cirstea vor juca in turul al doilea.

Simona Halep si Sorana Cirstea vor juca amandoua pe a doua arena a complexului Melbourne Park, Margaret Court Arena. Cirstea va fi prima care va intra pe teren, urmand sa o infrunte pe cehoaica Petra Kvitova (8 WTA) in jurul orei 03:30, fus orar romanesc.

Programul zilei de miercuri, 10 februarie



Sorana Cirstea vs. Petra Kvitova, nu inainte de ora 03:30

Simona Halep vs. Ajla Tomljanovic, ora 10:00

La fel ca in turul inaugural, Simona Halep va juca in primul meci al sesiunii de seara, partida sa cu Ajla Tomljanovic fiind programata pentru ora 10:00, ora Romaniei. Incepand cu ora 02:00, pe terenul 15 va avea loc un meci de dublu 100% romanesc, intre Andreea Mitu / Raluca Olaru si Monica Niculescu / Patricia Tig. Ana Bogdan va juca la randul ei, alaturi de Rebecca Peterson impotriva cehoaicelor Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova.

In turul trei, Simona Halep se va duela cu invingatoarea meciului Veronika Kudermetova (36 WTA) vs. Varvara Gracheva (97 WTA), pe cand Sorana Cirstea ar urma sa joace cu jucatoarea mai buna din partida Marketa Vondrousova (20 WTA) vs. Rebecca Marino (317 WTA).