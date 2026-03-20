Gigi Becali se ambiționează: vrea să facă ce n-a mai reușit nimeni în fotbalul românesc!

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața celor de la UTA Arad și a trecut pe primul loc în play-out.

Unicul gol al partidei a fost marcat de David Miculescu, în repriza secundă, astfel că FCSB a obținut prima victorie cu Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, după 0-0 cu Metaloglobus în etapa precedentă.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat încântat de jocul echipei sale după meciul de pe Arena Națională, chiar dacă n-a fost un ”festival ofensiv” la poarta arădenilor, iar omul de afaceri își dorea, în trecut, ca echipa sa să domine autoritar.

După ce a trecut pe primul loc în play-out, Becali le-a răspuns zâmbind contestatarilor care îl ironizează pentru situația în care a ajuns echipa sa. Vrea, însă, ca FCSB să câștige barajul pentru Conference League și să joace în sezonul următor în cupele europene, iar de acolo să bifeze o altă performanță uriașă pentru fotbalul românesc.

Gigi Becali vrea să facă senzație în sezonul următor din Conference League

Mai în glumă, mai în serios, Becali a vorbit despre finala europeană din Conference League de anul viitor, care va avea loc la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, care va găzdui în acest an finala Europa League, dar și meciul Turcia - România de peste șase zile!

Un lucru e clar: omul de afaceri țintește acum un parcurs cât mai bun în sezonul următor în a treia competiție europeană. În istoria recentă a fotbalului românesc, tot FCSB a reușit ultima mare performanță, reușind accederea în semifinalele Cupei UEFA din sezonul 2005-2006.

„Nu are dreptate Cârțu să facă glume? Nu merit? Le merit! Eu am fost cel care am deschis scorul la caterincă tot timpul. Acum trebuie să le suport, foarte bine că le zic. Mai spun acum: cine râde la urmă râde mai bine. La fotbal, urma sunt cupele europene. Ei să iasă din Europa, noi să mergem și să jucăm finala Conference League la Istanbul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În acest sezon din Conference League, România a avut o singură reprezentantă, Universitatea Craiova, care a avut un parcurs memorabil, dar a ratat dramatic calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

Răzvan Marin - Andrei Rațiu pentru un loc în semifinalele Conference League din acest sezon

AEK Atena şi Rayo Vallecano s-au calificat în sferturile de finală ale Conference League la fotbal, deşi au pierdut pe teren propriu meciurile din manşa secundă a optimilor.

AEK, la care mijlocaşul român Răzvan Marin a fost integralist, a fost învinsă pe teren propriu de NK Celje cu scorul de 2-0, dar reuşise să câştige prima manşă cu 4-0. Nikita Iosifov (13) şi Rudi Pozeg Vancas (42) au marcat golurile slovenilor.

Fundaşul român Andrei Raţiu a jucat toate minutele la Rayo Vallecano, care a pierdut la Madrid cu Samsunspor (0-1), după 3-1 în prima manşă. Cherif Ndiaye (65) a marcat unicul gol al partidei.

AEK şi Rayo vor fi adversare în sferturile de finală, ceea ce înseamnă că unul dintre tricolorii Răzvan Marin și Andrei Rațiu va juca 100% în semifinalele competiției.

