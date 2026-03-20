Gigi Becali se ambiționează: vrea să facă ce n-a mai reușit nimeni în fotbalul românesc!

Unicul gol al partidei a fost marcat de David Miculescu, în repriza secundă, astfel că FCSB a obținut prima victorie cu Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, după 0-0 cu Metaloglobus în etapa precedentă.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat încântat de jocul echipei sale după meciul de pe Arena Națională, chiar dacă n-a fost un ”festival ofensiv” la poarta arădenilor, iar omul de afaceri își dorea, în trecut, ca echipa sa să domine autoritar.

După ce a trecut pe primul loc în play-out, Becali le-a răspuns zâmbind contestatarilor care îl ironizează pentru situația în care a ajuns echipa sa. Vrea, însă, ca FCSB să câștige barajul pentru Conference League și să joace în sezonul următor în cupele europene, iar de acolo să bifeze o altă performanță uriașă pentru fotbalul românesc.

Gigi Becali vrea să facă senzație în sezonul următor din Conference League

Mai în glumă, mai în serios, Becali a vorbit despre finala europeană din Conference League de anul viitor, care va avea loc la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, care va găzdui în acest an finala Europa League, dar și meciul Turcia - România de peste șase zile!

Un lucru e clar: omul de afaceri țintește acum un parcurs cât mai bun în sezonul următor în a treia competiție europeană. În istoria recentă a fotbalului românesc, tot FCSB a reușit ultima mare performanță, reușind accederea în semifinalele Cupei UEFA din sezonul 2005-2006.

„Nu are dreptate Cârțu să facă glume? Nu merit? Le merit! Eu am fost cel care am deschis scorul la caterincă tot timpul. Acum trebuie să le suport, foarte bine că le zic. Mai spun acum: cine râde la urmă râde mai bine. La fotbal, urma sunt cupele europene. Ei să iasă din Europa, noi să mergem și să jucăm finala Conference League la Istanbul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.