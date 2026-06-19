Portarul în vârstă de 23 de ani a ajuns la un acord cu campioana României și a parafat un contract valabil pe patru sezoane, până în vara anului 2030.

Din informațiile Sport.ro , Răzvan Sava a semnat astăzi cu formația din Bănie și va fi prezentat oficial în cursul serii.

Răzvan Sava a semnat pe patru ani cu Universitatea Craiova

Inițial, discuțiile vizau un împrumut de la Udinese, însă Mihai Rotaru a reușit să convingă clubul italian să renunțe definitiv la internaționalul român. Pe acest subiect a scris și publicația Fanatik.

Sava a efectuat vizita medicală și a semnat toate documentele necesare, iar anunțul oficial este așteptat în următoarele ore pe canalele de comunicare ale Universității Craiova.