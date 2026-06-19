EXCLUSIV Mihai Rotaru dă lovitura! Transfer de 2,5 milioane de euro și contract pe patru ani

Mihai Rotaru dă lovitura! Transfer de 2,5 milioane de euro și contract pe patru ani Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova a rezolvat una dintre cele mai importante mutări ale verii. 

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Razvan SavaMihai RotaruUdineseUniversitatea Craiova
Din articol

Din informațiile Sport.ro, Răzvan Sava a semnat astăzi cu formația din Bănie și va fi prezentat oficial în cursul serii.

Portarul în vârstă de 23 de ani a ajuns la un acord cu campioana României și a parafat un contract valabil pe patru sezoane, până în vara anului 2030.

Răzvan Sava a semnat pe patru ani cu Universitatea Craiova

Inițial, discuțiile vizau un împrumut de la Udinese, însă Mihai Rotaru a reușit să convingă clubul italian să renunțe definitiv la internaționalul român. Pe acest subiect a scris și publicația Fanatik.

Sava a efectuat vizita medicală și a semnat toate documentele necesare, iar anunțul oficial este așteptat în următoarele ore pe canalele de comunicare ale Universității Craiova.

Răzvan Sava a făcut pasul la Udinese în vara anului 2024, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 2,5 milioane de euro celor de la CFR Cluj.

În primul său sezon din Serie A, portarul a bifat 23 de apariții în toate competițiile. La începutul stagiunii 2025/26, Sava a profitat de suspendarea lui Maduka Okoye și a apărat în mai multe meciuri ca titular.

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