Clubul i-a anunțat transferul fotbalistului la FCSB: „Îi dorim tot binele”

Dacă anunțul roș-albaștrilor a venit joi seara, reacția fostului său club s-a lăsat așteptată. SM Caen a confirmat despărțirea abia vineri, 19 iunie, în jurul prânzului, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Francezii au greșit și numele FCSB-ului!

Interesant este că gruparea din Ligue 3 a făcut și o eroare în comunicatul publicat, folosind denumirea „Steaua București” în loc de FCSB.

„Ronny Labonne s-a transferat la Steaua București. Îi urăm tot binele pentru tot restul carierei”, au transmis cei de la SM Caen pe platforma X.

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Ronny Labonne ajunge astfel la București după „o viață” petrecută în fotbalul francez. Fundașul dreapta a evoluat de-a lungul carierei pentru Saint-Priest, Lorient B, Nîmes Olympique și SM Caen.