Clubul i-a anunțat transferul fotbalistului la FCSB: „Îi dorim tot binele”

Clubul i-a anunțat transferul fotbalistului la FCSB: „Îi dorim tot binele” Superliga Sursa foto: FCSB (Facebook).
SPORT.RO
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FCSB a oficializat joi seară transferul lui Ronny Labonne, fundaș dreapta în vârstă de 28 de ani.

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Dacă anunțul roș-albaștrilor a venit joi seara, reacția fostului său club s-a lăsat așteptată. SM Caen a confirmat despărțirea abia vineri, 19 iunie, în jurul prânzului, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Francezii au greșit și numele FCSB-ului!

Interesant este că gruparea din Ligue 3 a făcut și o eroare în comunicatul publicat, folosind denumirea „Steaua București” în loc de FCSB.

„Ronny Labonne s-a transferat la Steaua București. Îi urăm tot binele pentru tot restul carierei”, au transmis cei de la SM Caen pe platforma X.

Ronny Labonne ajunge astfel la București după „o viață” petrecută în fotbalul francez. Fundașul dreapta a evoluat de-a lungul carierei pentru Saint-Priest, Lorient B, Nîmes Olympique și SM Caen.

Noul jucător al roș-albaștrilor a reprezentat Martinica la nivel internațional, ultimele sale apariții venind în 2023, în preliminariile și la turneul final al Gold Cup.

Labonne este al doilea transfer realizat de FCSB în această vară, după Anderson Ceara, mijlocaș adus de la Csikszereda pentru 450.000 de euro

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