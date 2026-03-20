Unicul gol al partidei a fost marcat de David Miculescu, în repriza secundă, astfel că FCSB a obținut prima victorie cu Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, după 0-0 cu Metaloglobus în etapa precedentă.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a arătat încântat de jocul echipei sale, chiar dacă aceasta nu a dominat categoric în partida de pe Arena Națională.

Gigi Becali: ”Atât vreau”

Dacă în trecut spunea că își dorește ca FCSB să-și domine autoritar adversarul, Becali și-a schimbat acum discursul: vrea eficiență maximă atunci când campioana se apropie de poarta adversă.

„Când e mingea la mine și cât am posesia, nu vreau să am emoții. Să ai emoții pentru o lovitură liberă? Mare lucru, era un egal. Era 70-30 la posesie la pauză.

Când e mingea la mine... pe mine mă interesează jocul. Vreau la fiecare meci câte un șut pe poartă și un gol, atât vreau”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB a urcat, temporar, pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, la două distanță de UTA Arad, iar în următoarea etapă vor juca în deplasare cu FC Botoșani.

De partea cealaltă, UTA va juca pe teren propriu cu ultima clasată Metaloglobus.