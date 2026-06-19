Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant al echipei naționale, în prezent acționar la Farul Constanța, a fost invitat la „Poveștile Sport.ro”, emisiunea moderată de Andru Nenciu.

Fostul atacant de la echipe precum Stuttgart, Schalke, Getafe și Șahtior a vorbit despre cariera sa și despre momentele grele peste care a trecut de-a lungul ei.

Sfatul primit de Ciprian Marica de la Mircea Lucescu și de la tatăl său

Ciprian Marica este un caz atipic din fotbal, pentru că părinții lui au avut o situație materială foarte bună.

Cu toate acestea, actualul oficial de la Farul a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV ce l-a motivat să reușească în cariera de fotbalist profesionist și să devină unul dintre cei mai de succes jucători din generația sa.

„Nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Spuneau că nu o să ajung fotbalist. Permanent auzeam 'ăsta are bani, nu o să ajungă fotbalist pentru că nu are foame'.

Lucrul ăsta m-a ambiționat extrem de mult, asta este povestea din spatele ambiției pe care am avut-o și pe care încă o am: faptul că nimeni nu mi-a dat nicio că o să reușesc în fotbal.

Din generația aia nu știu dacă am reușit trei-patru, aici mă refer la toată generația la nivel național.

Faptul că taică-miu îmi spunea, și ulterior și Mircea Lucescu, să nu mă mulțumesc cu puțin și faptul că ăsta este doar un pas: 'Tu o să joci la echipa mare, dar nu ăsta este țelul tău, țelul tău este să ajungi mai departe'.

Am avut mentori excelenți, pentru că eu cred că este și despre oamenii care te înconjoară, pe lângă talent, pe lângă muncă și pe lângă ambiție, ai nevoie de oameni care au mai șlefuit fotbaliști, oameni care au mai trecut prin experiența asta cu alții.

Și mă refer aici la Cornel Dinu, mă refer aici la Ioan Andone, pe lângă antrenorii de la copii și juniori care au făcut pașii corecți și m-au învățat abecedarul, eu am avut oameni care au crezut în mine. Apoi am lucrat cu Mircea Lucescu care îmi spunea: 'Ai dat un gol, am câștigat, vezi că nu e suficient'”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.