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Fostul lider mondial al tenisului feminin Angelique Kerber va debuta în calitate de comentator TV la ediţia din acest an a turneului de la Wimbledon, unde ea a câştigat ultimul din cele trei titluri de Mare Şlem ale sale, în urmă cu opt ani de zile, relatează Agerpres.

Transformarea lui Angelique Kerber. "Aștept cu nerăbdare să încerc ceva nou"

Kerber, 38 de ani, va fi parte din echipa Amazon Prime pentru cea de-a doua săptămână a turneului, care are loc în perioada 29 iunie - 12 iulie, a anunţat vineri serviciul de streaming. ''Aştept cu nerăbdare să încerc ceva nou'', a spus Kerber într-o declaraţie pentru Amazon Prime.

''Ceea ce mă atrage cel mai mult la acest nou rol este comentariul - perspectiva care se schimbă acum pentru mine. Aştept cu nerăbdare să observ diferitele faze ale meciului cu mai multă atenţie decât în calitate de jucător pe teren'', a mai adăugat germanca.

Kerber a câştigat Australian Open şi US Open în 2016 şi Wimbledon în 2018. Ea s-a retras în 2024 după o scurtă revenire din concediul de maternitate.Noii membri ai echipei Amazon Prime sunt de asemenea fostul număr doi mondial Tommy Haas şi fostul căpitan al echipei de Cupă Davis a Germaniei, Patrick Kuhnen.Alţi experţi care vor fi prezenţi sunt: Michael Stich, fost campion la Wimbledon, fosta finalistă Sabine Lisicki şi Mischa Zverev, fratele campionului de la Roland Garros, Alexander Zverev.